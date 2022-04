Scolmatore del Bisagno, Murolo e Censi (FdI): "Non va fermato per nessun motivo" - Genova 24

Genova. «Lo Scolmatore del Bisagno, un’opera strategica, essenziale per la sicurezza dei cittadini della Valbisagno, non deve essere fermata per nessun motivo» così Giuseppe Murolo, risoluto candidato al consiglio comunale di FDI «Comprendo le complicazioni a seguito del doveroso riaffidamento dell’incarico e ho accolto con piacere la creazione di un tavolo permanente da parte della Regione Liguria, ma lo stop preventivato di un anno non può essere accettato. È una questione fondamentale, come ci ricordano le tristi vicende dell’alluvione del 2011 e 2014»

Gli fa eco Andrea Censi, candidato di FDI nei municipi della Valbisagno «La mia famiglia ha subito tutte le alluvioni della valle, a partire da quella devastante del 1970. Come noi altre migliaia di abitanti della zona vivono con la preoccupazione di svegliarsi senza attività commerciale, auto o – infinitamente peggio – avendo perso una persona cara. Lo scolmatore deve essere completato subito».

Forti e decise le parole dei candidati, entrambi residenti nei municipi interessati, che fanno da cassa di risonanza ai tantissimi cittadini che a gran voce chiedono di non fermare i lavori.