Scolmatore Bisagno, Crucioli: "Lo stop dimostra che Bucci e Dello Strologo esprimono gli stessi interessi" - Genova 24

Genova. “I lavori dello scolmatore, già molto in ritardo, come confermato dal presidente Toti, si fermano a causa di un provvedimento interdittivo antimafia. Responsabilità rimpallate tra Governo e enti locali, ma il risultato è ancora una volta un danno per i genovesi: un’opera attesa ed importante per la messa in sicurezza della città ferma, addirittura a rischio di mancato completamento”.

Lo dichiara in una nota il candidato sindaco Mattia Crucioli.

“Anche questa ennesima grave situazione dimostra come il sindaco Bucci e il candidato Dello Strologo, entrambi appartenenti ad aree politiche legate al governo Draghi, rappresentino una contrapposizione soltanto apparente e funzionale alla competizione elettorale, ma in realtà siano espressione degli stessi interessi. Quelli dei poteri economici, industriali e governativi, non certo quelli dei cittadini”.

“Genova ha bisogno e merita, oggi più che mai, un’amministrazione finalmente indipendente”, conclude Crucioli.