Scandalo erboristerie, Arle Confcommercio Genova: "Quelle professionali sotto monitoraggio continuo" - Genova 24

Genova. “In merito alla diffusione della notizia relativa alla vendita e al sequestro di medicinali anti Covid effettuato dalla Guardia di Finanza in sei presunte erboristerie di Milano, la Federazione Erboristi Italiani – F.E.I.- Confcommercio si dissocia da qualsiasi comportamento non conforme all’etica professionale e finalizzato alla commercializzazione di prodotti illegali e dannosi per la salute del consumatore”- così il Presidente F.E.I, Dr. Angelo Di Muzio.

“E’ intollerabile – prosegue Di Muzio – che ancora si continui a definire erboristerie esercizi commerciali in cui non sia presente un Erborista diplomato/laureato ai sensi delle normative vigenti. Il caso in oggetto ripreso dai media, in particolare da Sky e dal Corriere della Sera di Milano avvalora la richiesta ripetutamente avanzata in sede istituzionale, dalla Federazione Erboristi Italiani, per autorizzare l’insegna “Erboristeria” alle sole attività in cui sia presente un erborista titolato”.

Gli fa eco la Dr.ssa Sonia Burrai, Presidente ARLE Confcommercio Genova, l’Associazione delle Erboristerie facente capo a Confcommercio Genova e affiliata a F.E.I- “Ci sentiamo in dovere, come Associazione a tutela della categoria, di ribadire che le “Erboristerie professionali” sono gestite da personale altamente specializzato e che in questi punti vendita si osservano tutte le disposizioni del Ministero della Salute ,si controllano le analisi effettuate sulle piante officinali e le certificazioni degli integratori alimentari destinati alla vendita .Tutte queste operazioni di monitoraggio continuo sono finalizzate a garantire e tutelare la salute dei clienti e dei cittadini”.