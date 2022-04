Santa Margherita, weekend ricco di eventi: torna l'idrovolante sulla spiaggia di Ghiaia - Genova 24

Santa Margherita Liguria. Il fine settimana che chiude il mese di aprile e inaugura maggio si preannuncia ricco di eventi a Santa Margherita Ligure.

Tornano i voli a bordo dell’idrovolante, grazie all’associazione savonese Voli di Mare, in collaborazione con il Comune, per la valorizzazione e la promozione delle attività aeree. Appuntamento, sulla spiaggia di Ghiaia, già venerdì 29 aprile, al pomeriggio, e sabato 30 aprile, meteo permettendo, per l’intera giornata.

Sempre venerdì, alle 16, nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo, dove viene presentato il “Dizionario della Resistenza in Liguria”, a cura di Franco Gimelli e Paolo Battifora, edito da De Ferrari. Prevista la presenza di Giacomo Ronzitti, presidente dell’Istituto ligure per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” (ILSREC), e dei curatori del volume. Ingresso libero sino ad esaurimento posti. La partecipazione è subordinata alle normative sanitarie vigenti. Per ulteriori informazioni si possono contattare i Servizi Bibliotecari, telefonando al 335 7587776. Iniziativa a cura dei Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure e dell’Anpi – Sezione Silvio Solimano “Berto” – Santa Margherita Ligure-Portofino-Rapallo.

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, la locale sezione della Lega Navale Italiana organizza il Trofeo Challenge di vela, riservato alle imbarcazioni della classe Dinghy 12 piedi.

Spazio anche ai motori. Il “Tour Tigullio”, che ha per protagonisti i bolidi Ferrari, si appresta infatti a fare tappa a Santa Margherita Ligure. Si tratta di un esclusivo raduno, a numero limitato, riservato unicamente a vetture del Cavallino Rampante, attese nella splendida cornice del Golfo del Tigullio. L’evento, patrocinato dal Comune, verrà inaugurato sabato 30 aprile alle 9:30 a Paraggi, dove si ritroveranno i partecipanti; alle 10 atteso l’arrivo in Piazzetta a Portofino. La sfilata delle auto lungo le vie di Santa Margherita Ligure è prevista a metà pomeriggio, verso le 16:30.

La settima edizione di “Best of Italy Race & Tour”, aperta a tutte le Hypercar, Supercar e Superbike, è attesa a Santa Margherita Ligure sabato nel corso della Venezia-Montecarlo. I partecipanti arriveranno sul lungomare verso le 11, provenienti da Cremona. Le vetture saranno esposte sulla banchina di Sant’Erasmo. A seguire pranzo al Grand Hotel Miramare. La successiva partenza sarà alla volta di Sanremo. L’evento è patrocinato dal Comune.

Nel pomeriggio di sabato 30 aprile previsti laboratori ed esperienze per famiglie grazie all’iniziativa “Santa 4 Family”, a cura del Comune e della cooperativa Il Sentiero di Arianna onlus: tra le 15.30 e le 16.30 laboratorio musicale “Baby Dance”, per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, negli spazi esterni della ludoteca comunale. Per prenotare si può telefonare al 338 6078468.

Tutte le informazioni dettagliate riguardanti gli eventi di Santa Margherita Ligure si possono trovare sul sito www.livesanta.it.