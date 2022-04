Santa Margherita, entrano nel patrimonio del comune i tre appartamenti dell'area ex Otam - Genova 24

Santa Margherita Ligure. “Con questo atto si concretizzano per la nostra comunità i risultati del complesso lavoro svolto dall’Amministrazione sulla vicenda ex Otam” così il sindaco Paolo Donadoni e il vicesindaco Emanuele Cozzio commentano con soddisfazione la delibera di giunta con cui si dà mandato agli uffici comunali di redigere il bando pubblico per l’assegnazione di tre nuovi alloggi.

Si tratta di appartamenti che fanno parte del complesso immobiliare costruito in via Larco da parte dell’Unitaria Società Cooperativa: un’operazione conclusasi positivamente per i proprietari degli immobili grazie all’intervento dell’amministrazione in una situazione che si era molto complicata negli anni per i rapporti tra la cooperativa e i creditori.

Nell’ambito di questi interventi, il Comune è entrato in possesso di tre nuovi alloggi a titolo gratuito e ora saranno assegnati tramite bando pubblico in locazione a canone moderato per favorire la residenzialità.

“Queste unità immobiliari sono una risorsa importante per la nostra Comunità – continuano Donadoni e Cozzio – siamo lieti che l’operazione oggi viva un nuovo passaggio di crescita grazie a questo progetto destinato a sostenere la residenzialità cittadina”.