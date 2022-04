Sansa lancia la protesta contro Toti: "Tutti in piazza a difesa della sanità pubblica in Liguria" - Genova 24

Genova. Una “grande manifestazione regionale in difesa della nostra sanità pubblica”: è quella che lancia il consigliere regionale Ferruccio Sansa dopo la bagarre scoppiata oggi sul Pnrr con la protesta dell’opposizione che ha deciso di abbandonare l’aula, seguita tuttavia anche dal leghista Brunello Brunetto.

“Dopo che migliaia di persone sono scese in piazza da Bordighera a Spezia, da Albenga a Cairo, è tempo di unificare le voci dei territori e delle persone in una grande protesta sotto la sede della Regione – propone Sansa -. Deve essere una manifestazione senza bandiere di partito, una manifestazione che abbia come unici protagonisti le persone e i territori. Migliaia e migliaia di persone perché non possiamo lasciar smantellare e privatizzare la nostra sanità da Toti”.

“Oggi – accusa Sansa ricordando l’episodio andato in scena in consiglio – abbiamo assistito all’ennesimo e forse definitivo colpo per smantellare la sanità pubblica ligure. La Regione ha inviato al Governo il piano per rivoluzionare il sistema sanitario della nostra Liguria con i fondi del Pnrr. L’hanno ideato due uomini soli: il presidente Giovanni Toti, che pur non avendo alcuna esperienza specifica è anche assessore alla Sanità, e Giuseppe Profiti, il manager venuto dalla sanità privata che era il delfino del cardinale Tarcisio Bertone. Toti lo ha scelto come grande capo della sanità pubblica. Cosa è successo? Il piano che cambierà la sanità e la vita dei liguri non è stato nemmeno mostrato al Consiglio regionale ligure. Hanno fatto tutto da soli Toti e Profiti. Non lo hanno nemmeno detto ai loro alleati e infatti il presidente della commissione Sanità, il leghista Brunetto, ha abbandonato l’aula in segno di protesta insieme con noi dell’opposizione”.

“Con quel piano cambierà tutto: nasceranno in tutta la Liguria le Case della salute dove i medici di base lavoreranno insieme e assisteranno i pazienti. Fin qui niente da dire, una soluzione simile, per quanto molto più a misura di assistiti, l’avevamo proposta nel nostro programma. Ma il modello Toti prevede che molte di queste case siano affidate ai privati. E così anche i nostri medici di famiglia saranno privatizzati.

Rischia di essere la pietra tombale sulla sanità pubblica. Decisa così, da due persone, senza nemmeno comunicarla al Consiglio. Decisa da un Presidente che ha visto la sua campagna elettorale finanziata dai principali operatori liguri della sanità privata”.

“I risultati si vedono: liste di attesa fino a 18 mesi per un esame, record di mortalità per Covid, fughe di pazienti nelle altre regioni con un buco di decine di milioni, bambini disabili che attendono anni per essere assistiti – conclude Sansa -. Dopo aver smantellato ospedali pubblici come quelli di Albenga, Bordighera e Cairo, mentre ancora Spezia attende la costruzione del Felettino, arriva la botta finale. Senza che nemmeno i liguri siano avvisati che il loro tesoro più grande rischia di essere svenduto”.