Sanità, Muzio (Forza Italia): "Inaccettabile il taglio del budget Asl 4 per i posti convenzionati in Rsa" - Genova 24

Chiavari. “Ho appreso che nel bilancio di previsione 2022 dell’Asl 4 Chiavarese è previsto un taglio di oltre 600mila euro al budget destinato ai posti convenzionati nelle Rsa del nostro territorio. Ritengo tale decisione inaccettabile, perché a farne le spese saranno tante famiglie che dovranno sopportare un peso economico enorme per la permanenza di un anziano nelle residenze assistite”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della commissione Sanità.

“Ricordo infatti che i posti convenzionati consentono l’importante sgravio della cosiddetta quota sanitaria dalla retta dovuta per la presenza in struttura, mentre rimane a carico della famiglia la quota definita alberghiera – continua Muzio -. La scelta della Asl risulta ancor più incomprensibile se si pensa che nel Tigullio il numero di persone anziane è tra i più alti dell’intera Liguria, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di assistenza socio-sanitaria. Per tutti questi motivi ho depositato nel pomeriggio di ieri una interrogazione alla giunta regionale sulla decisione della Asl 4”.

“I posti convenzionati – prosegue – non andrebbero ridotti ma aumentati, e negli anni scorsi mi sono impegnato in Consiglio Regionale affinché ciò avvenisse. Ricordo che nella precedente legislatura regionale, anche in esito alle mie iniziative, la Giunta aveva destinato ulteriori 4 milioni di euro a tal fine, con un bando che ha consentito di attivare 240 posti in convenzione presso le residenze sanitarie assistenziali, le residenze e i centri diurni per malati di Alzheimer, di cui 25 in Asl 4”.

“È chiaro che la scelta odierna della Asl 4 va in direzione diametralmente opposta”, sottolinea ancora il capogruppo di Forza Italia. “Se per far quadrare il bilancio si taglia sull’essenziale, non ci siamo proprio. Attendo risposte e invito la Giunta regionale ad assumere iniziative per porre rimedio a questa scelta dell’azienda che, ripeto, ritengo inaccettabile, anche perché impedirà di fatto lo scorrimento della graduatoria per l’accesso ai posti convenzionati” conclude Muzio.