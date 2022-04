San Quirico, verificatore Amt aggredito alla fermata dopo aver chiesto il biglietto - Genova 24

Genova. Ennesima aggressione questa mattina ai danni di un verificatore che chiedeva il biglietto a bordo di un bus. A denunciare l’episodio è Roberto Piccardo, segretario Ugl Amt, che torna a chiedere più misure di sicurezza per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Secondo quanto riferito dal sindacalista, protagonista dell’episodio è stato un uomo di origine straniera intorno alle 8.15 a San Quirico, all’altezza della scuola elementare. Il passeggero, sceso dal mezzo con un bambino, si è rifiutato di mostrare il titolo di viaggio e di fornire le generalità. Quindi ha iniziato a spintonare uno dei verificatori e gli ha spaccato il telefono. Chiamato il 112, è intervenuta la polizia locale di Bolzaneto che provvederà a denunciarlo per aggressione a pubblico ufficiale

“I nostri verificatori hanno bisogno di un’autorità maggiore e di affiancamento costante da parte delle forze dell’ordine per evitare questi episodi in cui sono sempre presi di mira – commenta Piccardo -. Riproponiamo la bodycam su base volontaria, altrimenti gli aggressori in fuga sono irriconoscibili. Non tolleriamo più queste forme di violenza. Gli aggressori vanno identificati, puniti e resi pubblici”.

Anche per questo il sindacato difende la catenella introdotta come misura anti-Covid: “Una semplice catenella ha funzionato da deterrente e ha consentito di evitare tantissime aggressioni agli autisti. Non vogliamo assolutamente che venga tolta, anche se siamo disponibili a trattare affinché vengano liberati i posti a sedere, ma dev’essere mantenuta una distanza tra il posto guida e i passeggeri”.