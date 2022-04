San Colombano, auto in fiamme a Scaruglia: complesso intervento dei vigili del fuoco - Genova 24

San Colombano Certenoli. Pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco di Chiavari e di apprensione per gli abitanti di Scaruglia, per fortuna senza gravi conseguenze.

Poco dopo le 15.30 del pomeriggio un’auto ha preso fuoco nei pressi dei locali di un serramentista lungo l’Entella.

Spegnere le fiamme non è stato semplice: la vettura era parcheggiata in un cortile lontano dalla strada e i vigili del fuoco hanno dovuto dotarsi di un tubo molto lungo.

All’origine del rogo probabilmente un cortocircuito: la proprietaria della macchina aveva cambiato da poco la batteria. L’intervento si è concluso senza feriti né intossicati né altri danni.