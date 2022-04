Sampierdarena, scontro auto moto in via Vasco de Gama: ferito a una gamba il centauro - Genova 24

Genova. Scontro tra un’automobile e un mezzo a due ruote nel tardo pomeriggio di oggi in via Vasco De Gama, a Sampierdarena, non lontano dall’ospedale villa Scassi.

E’ qui che è sono stati portati i due feriti, il motociclista e il conducente dell’auto. Ad avere la peggio il centauro che ha riportato un brutto trauma alla gamba. E’ stato preso in carico dagli operatori del 118.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso. Ancora da chiarire infatti la dinamica della vicenda.