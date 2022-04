Sampierdarena, madre e figlia aggredite e rapinate con un coltello all'uscita del locale - Genova 24

Genova. Aggredite con un coltellino e vittime di una rapina riuscita solo per metà: protagoniste due donne di nazionalità ecuadoriana, madre e figlia, questa mattina all’alba all’uscita del locale Crazy Bull di Sampierdarena dove avevano trascorso la serata.

Erano da poco passate le 5 del mattino quando la più giovane delle due ha notato una sua conoscente litigare con un altro ragazzo, visibilmente ubriaca. Poco dopo però la donna, una 32enne, si è avvicinata e ha iniziato a insultare la madre per poi passare alle vie di fatto tirandole i capelli, con la figlia che cercava di separarle.

Ma non era ancora finita: dopo alcuni minuti l’autrice dell’aggressione è tornata in compagnia di un’amica e del fratello. Il gruppetto si è quindi scagliato contro le due clienti del Crazy Bull, la 32enne ha tirato fuori un coltellino e ha colpito la vittima procurandole un taglio.

Nella colluttazione i tre sono riusciti a portare via alla donna più anziana una collana e hanno tentato di sfilarle un orologio dal polso, che però è stato subito recuperato. Quindi si sono dati alla fuga e la signora è stata accompagnata in ospedale dove le sue ferite sono state giudicate guaribili in dieci giorni.

Nel frattempo, tutti ubriachi, i tre aggressori si sono spostati davanti alla stazione Brignole e, non ancora paghi della nottata, si sono fatti portare in questura per interruzione di pubblico servizio. Per ironia della sorte, giunti negli uffici di corso Aurelio Saffi sono stati riconosciuti dalla figlia della donna rapinata a Sampierdarena che nel frattempo era andata a sporgere denuncia. A quel punto sono stati tutti denunciati a piede libero anche per rapina in concorso. Il maltolto è stato restituito alla proprietaria.