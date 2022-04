Sampierdarena, incendio in via Giovanetti: a fuoco un divano in un appartamento - Genova 24

Genova. Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento al civico 8 di via Giovanetti, a Sampierdarena nei pressi della linea ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti sono riusciti a spegnere le fiamme evitando che si estendessero. All’interno dell’appartamento per fortuna non c’era nessuno quando è scoppiato il rogo. Non è stato necessario evacuare il condominio.

Secondo i primi accertamenti le fiamme sono partite da un divano.

Da quanto raccontano i residenti del posto l’inquilino aveva preso casa in quell’appartamento solo da tre giorni e in quel momento era fuori col cane.