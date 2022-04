Sampierdarena e San Teodoro, dal municipio 12 mila euro per la ripartenza delle associazioni di quartiere - Genova 24

Genova. Contributi economici per 12mila euro a sostegno delle associazioni dei quartieri di Sampierdarena e San Teodoro, affinché possano mantenere integro il patrimonio aggregativo, culturale e sociale del territorio. E’ l’iniziativa del Municipio Centro Ovest di Genova per supportare le tante realtà che da tempo collaborano attiva- mente col Municipio e che, a causa della sospensione degli eventi e delle manifestazioni spesso patita negli ultimi due anni di pandemia da Covid, hanno faticato a garantire il proprio sostentamento e la copertura delle spese di funzionamento.

Il bando, pubblicato sul sito del Comune di Genova scadrà martedì 26 aprile e ha come destinatari dei contributi tutti i soggetti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni, etc.).

“Si tratta di uno sforzo doveroso e che ci inorgoglisce – afferma Michele Colnaghi, presi- dente del Municipio II Centro Ovest – a sostegno di tutte quelle realtà presenti e attive sul nostro territorio che da sempre si sono adoperate con iniziative sociali e culturali di vario tipo. Stimoli di questo genere sono stati, sono e saranno importanti per tutta la collettività. Siamo felici di poter, anche se in minima parte, prenderci cura di chi nel tempo si è preso cura dei quartieri e dei cittadini con sforzi lodevoli e per nulla scontati”.

Tra i requisiti per la valutazione delle richieste ci sono la storicità dell’appartenenza al territorio da parte delle associazioni, oltre all’azione dei soggetti svolta nei quartieri e rivolta a tutta la collettività, con particolare riferimento alle fasce fragili della popolazione.

“Il tessuto associativo e le tante realtà attive a Sampierdarena e San Teodoro rappresentano da sempre la forza dei nostri quartieri – sottolinea Monica Russo, assessore alla Cultura del Municipio II Centro Ovest – Abbiamo recentemente archiviato un biennio durissimo caratterizzato dall’emergenza sanitaria e occorre ricordare che senza la spinta propositiva e la voglia di fare rete delle associazioni tutto il nostro territorio difficilmente avrebbe potuto resistere. Lo spirito collaborativo tra Municipio e associazioni è anzi aumentato negli ultimi due anni e oggi è più solido e forte di prima”.