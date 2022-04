Sampdoria-Salernitana in diretta testuale. Dentro Sabiri ed Ekdal (1-2) - Genova 24

Genova.

70′ Problemi per Sepe, entra Belec

65′ Doppio cambio anche per la Salernitana: fuori Enderson per Kastanos e Bonazzoli per Ribery

63′ Doppio cambio nella Sampdoria: dentro Sabiri per quagliarella ed Ekdal per Thorsby

60′ La Sampdoria alza il baricentro e guadagna un paio di calci d’angolo senza sfruttarli

Le immagini di Sampdoria-Salernitana

53′ Cross dalla destra di Bonazzoli, Ranieri tenta il destro al volo, palla alta

50′ Giallo anche per Bohinen sempre per gioco falloso

49′ Ammonito Bonazzoli, in ritardo su Colley

47′ Problemi per Quagliarella, che si fa male alla schiena cadendo dopo un tentativo di colpo di testa. Gioco fermo

46′ Cambio nella Sampdoria, entra Augello per Murru. Si riparte con la palla alla Sampdoria

Finisce 1-2 il primo tempo tra Sampdoria e Salernitana. Due reti, quelle di Fazio ed Ederson, segnate nei primi 6 minuti di gara. La squadra di Giampaolo è apparsa in difficoltà anche a livello emotivo. Il gol di Caputo al 32′ ha riaperto la gara, ma servirà maggiore ordine nella ripresa. Candreva sembra essere sempre in crisi con questo modulo di Giampaolo, che non lo valorizza.

45′ 2 minuti di recupero

44′ Quagliarella riceve in area di rigore, ma il capitano, in caduta, alza troppo la mira

41′ Ederson dalla distanza, il destro scende ma non abbastanza e termina di poco sopra la traversa

36′ Occasione Salernitana: cross dalla destra di Mazzocchi per Bonazzoli che gira a rete di testa, palla che sfiora il palo opposto

32′ La Sampdoria accorcia le distanze: Caputo scatta in area di rigore, è fortunato nel rimpallo e con un rasoterra insacca passando sotto al corpo di Sepe in uscita

28′ Sensi verticalizza per Caputo che prova il tiro col sinistro, Sepe para senza troppi problemi

19′ Animi caldissimi dopo che Djuric resta a terra per molto tempo senza che nessuno butti fuori il pallone, Valeri ammonisce Sepe e lo stesso Djuric per proteste

15′ La Sampdoria ha accusato il colpo e non riesce a giocare con precisione, il pubblico sostiene la squadra

6′ Seconda rete della Salernitana: Ederson riceve da Djuric, se ne va sulla sinistra, e infila Audero sotto le gambe

4′ Salernitana in vantaggio con Fazio, che di testa colpisce nel cuore dell’area di rigore su corner di Mazzocchi

1′ Partiti. Palla alla Salernitana. Sampdoria attacca verso la Sud

Fabio Quagliarella dal primo minuto accanto a Caputo. In campo anche Murru, Ferrari e Sensi negli 11 titolari. Ecco i blucerchiati che affrontano la Salernitana. Prima della gara giro di campo dei ragazzi della Samp for Special, che torna in campo dopo due anni di stop. La squadra fa parte del campionato Figc Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 2021/22.

Sampdoria-Salernitana 1-2

Reti: Fazio 4′; Ederson 6′; 32′ Caputo

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (46′ Augello), Rincon, Candreva, Sensi, Thorsby (63′ Ekdal), Caputo, Quagliarella (63′ Sabiri).

Allenatore: Giampaolo

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Conti, Vieira, Yoshida, Magnani, Damsgaard, Trimboli.

Salernitana: Sepe (70′ Belec), Gyomber, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, Ederson (65′ Kastanos), Coulibaly, Bohinen, Ranieri, Djuric, Bonazzoli (65′ Ribery).

Allenatore: Nicola.

A disposizione: Veseli, Verdi, Di Tacchio, Russo, Zortea, Dragusin, Gagliolo, Mikael, Perotti.

Arbitro: Valeri di Roma 2

Ammoniti: Sepe, Djuric, Bonazzoli, Bohinen (Sal)

Spettatori: 14.908, incasso totale 198.924 euro. Abbonati 9.066, quota 116.501 euro.