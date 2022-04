La Sampdoria esce sconfitta 0-1 contro la Roma: non basta l'incitamento dei gruppi della Sud, tornati allo stadio - Genova 24

Genova. La Sampdoria esce sconfitta dal Ferraris. La Roma passa con una rete nel primo tempo segnata da Mkhitaryan, che è stato più rapido di tutti ad avventarsi su un pallone vagante nell’area piccola. Blucerchiati che hanno provato a cercare il pareggio, sbagliando molto, soprattutto nelle fasi decisive dell’azione. L’ingresso di Quagliarella ha dato più vivacità alla manovra, che manca di un regista di qualità. Una certa intensità di gioco la squadra di Giampaolo l’ha data solo nel finale, nel tentativo di raggiungere il pareggio.

92′ Doppio cambio nella Roma: fuori Olivera e Pellegrini, dentro Kumbulla e Bove. Pellegrini rallenta troppo l’uscita e viene ammonito

91′ Cambio nella Sampdoria: fuori Ferrari per Yoshida

91′ Candreva prova un tiro da posizione molto defilata. Qualche fischio per lui

90′ 4 minuti di recupero

87′ Quagliarella! Compie un paio di magie per liberarsi del diretto avversario, scambio con Candreva e tentativo molto buono verso la porta, ma Smalling devia provvidenzialmente in angolo

81′ Doppio cambio nella Roma: Abraham, ancora dolorante alla spalla, lascia spazio a Shomurodov, esce anche Zalewski per Vina

79′ Abraham! Si infila nello spazio. Destro pericoloso deviato in angolo. Sugli sviluppi fallo su Bereszynski

73′ Nella Sampdoria fuori Thorsby per Trimboli

71′ Ammonito Sabiri, l’arbitro ha giudicato comunque pericoloso un intervento che sembrava sul pallone

66′ Ancora una possibilità sprecata dalla Sampdoria: Augello vede Sabiri al centro dell’area. Il centrocampista si gira bene, ma l’impatto con il pallone non è felice. Rasoterra debole facile preda di Rui Patricio

62′ Problemi a una spalla per Abraham, che rientra in campo dopo l’intervento del medico

50′ Candreva fa tutto bene, si accentra verso la lunetta dell’area di rigore, ma l’assist rasoterra in area per Quagliarella è troppo lungo

47′ Ammonito anche Olivera, gioco falloso su Quagliarella

46′ Ammonito Bereszynski per un fallo su Zalewski

46′ Cambio nella Sampdoria: fuori Sensi, dentro Quagliarella. Si riparte con la palla ai blucerchiati. Sabiri va a fare il trequartista

Finisce 0-1 il primo tempo tra Sampdoria e Roma. I giallorossi sono passati in vantaggio al 27′ con Mkhitaryan, capitalizzando un affondo dalla sinistra. Blucerchiati che hanno avuto almeno un paio di occasioni non sfruttate a dovere, ma che hanno anche rischiato di subire lo 0-2 dopo un errore di Bereszynski, graziati da Abraham.

45′ Saranno due i minuti di recupero

38′ Roma vicina al raddoppio: erroraccio di Bereszynski, che sbaglia il retropassaggio per Audero. Ne approfitta Abraham, che però non riesce a indirizzare verso la porta dopo aver aggirato il portiere in uscita

27′ Roma in vantaggio: Mkhitaryan finalizza un’azione partita dalla sinistra, con Zalewski che riesce ad andare sul fondo e mettere in mezzo un cross basso e teso. Nonostante Colley riesca ad anticipare Abraham, la palla resta lì e il giallorosso è il più lesto di tutti a insaccare da due passi

21′ Verticalizzazione di Sensi per Caputo, che ha lo spazio per tentare il destro da posizione centrale in area di rigore. Il tiro è troppo centrale e Rui Patricio blocca senza problemi

15′ Caputo difende il pallone in area e serve Sabiri. Il tiro è murato

9′ Ammonito Ibanez, fallo su Sabiri che se ne stava andando

5′ Corner per la Roma, colpo di testa di Ibanez alto di pochissimo

2′ Occasione Sampdoria: palla rubata a Zalewski da Bereszynski, appoggio per Sabiri, che vede Sensi, a sua volta in orizzontale per Thorsby. Tiro dal limite con tutto il tempo per prendere la mira, palla alta sopra la traversa.

1′ Partiti, palla alla Roma, che attaccherà verso la Nord.

Quagliarella in panchina, Caputo unica punta di ruolo, con Sabiri e Sensi in campo dal primo minuto. Giampaolo ha preferito Murru ad Augello, mentre Yoshida, dopo gli impegni in Nazionale, resta in panchina in favore di Ferrari. Questa la Sampdoria che affronta la Roma di Mourinho sotto gli occhi e l’incitamento dei suoi tifosi. Niente striscioni nella Sud, ma i gruppi sono tornati come promesso con il ritorno della capienza al 100% allo stadio.

Sampdoria-Roma 0-1

Reti: 27′ Mkhitaryan

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari (91′ Yoshida), Colley, Murru (60′ Augello), Candreva, Rincon (60′ Vieira), Thorsby (73′ Trimboli), Sensi (46′ Quagliarella), Caputo, Sabiri.

Allenatore: Giampaolo

A disposizione: Falcone, Ravaglia, Supriaha, Askildsen, Magnani, Di Stefano.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Olivera (92′ Kumbulla), Zalewski (81′ Vina), Pellegrini (92′ Bove), Mkhitaryan, Abraham (81′ Shomurodov).

A disposizione: Boer, Fuzato, Perez, Maitland-Niles, Diawara, Volpato, Afena-Gyan, El-Shaarawy.

Allenatore: Mourinho

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Bereszynski, Sabiri (S); Ibanez, Olivera, Pellegrini (R)

Spettatori: 16.465 incasso totale 248.826 euro. Abbonati 9.066, quota 116.501