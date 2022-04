Sampdoria Primavera: poker in trasferta al Milan - Genova 24

Milano. Milan aggressivo e Sampdoria inizialmente annebbiata dalle scorie lasciate, più nella testa che nelle gambe, dalla quaterna subita a Bogliasco dalla Roma, ma poi piano piano i blucerchiati hanno preso confidenza col green del Vismara, ribattendo colpo su colpo alla squadra di mister Giunti, schierata col 4-3-3 : Desplanches; Bozzolan, Coubis, Bosisio, Stanga; Di Gesù, Foglio, Gala; Traoré, Nasti, Capone, con a disposizione: Nava, Pseftis, Obaretin, Robotti, El Hilali, Tolomello, Camara, Borges, Omoregbe, Rossi, Eletu, Roback.

Mentre Tufano ha risposto col suo classico 3-5-2: Saio; Villa, Bonfanti, Migliardi; Malagrida, Sepe, Yepes Laut, Bontempi, Bianchi; Montevago, Di Stefano, con in panchina: Tantalocchi, Zorzi, Pozzato, Dolcini, Chilafi, Porcu, Catania, Bonavita, Musso, De Vivo, Conti.

La prima parata importante è stata di Saio, impegnato da fuori area da Caputo e poi costretto ad andare a ‘fare muro’, col corpo, sulla ribattuta di Nasti.

I pericoli per la Samp sono arrivati soprattutto dalla parte difensiva sinistra, dove ha imperversato lo sgusciante Traoré, ma – alla fine del primo tempo – uno schema, studiato a tavolino da Tufano, ha consentito alla Samp di andare a segno con un’azione da manuale. Punizione sulla trequarti che Sepe ha appoggiato in mezzo per Yepes, pronto ad allargare sulla fascia per l’accorrente Migliardi, veloce nel mettere rasoterra in area per il tacco di Montevago, appoggiato definitivamente in rete da Di Stefano (nella foto), mentre la palla già stava per varcare la fatidica linea di porta.

Bene, nella prima frazione di gioco, Bonfanti, ma soprattutto Villa (decisivo in alcuni recuperi), mentre Migliardi ha sofferto la verve di Traoré, costretto spesso ad usare le maniere forti per contenere il francese naturalizzato maliano.

La Sampdoria è rientrata, dall’intervallo, sicura dei suoi mezzi e subito una conclusione di Yepes ha sfiorato la traversa rossonera, ma l’elogiato Villa del primo tempo, al 53°, ha rinviato corto di testa, consentendo al centravanti Nasti di recuperare una palla al limite dell’area ed a fiondare in rete la palla dell’1-1, mentre anche l’altro applaudito milanista Traoré, si è mangiato subito dopo, di testa, la palla del possibile sorpasso.

Al 62° Malagrida si è involato sulla destra ed il suo traversone teso è stato deviato, in affanno ed in angolo dalla difesa milanista, mentre una punizione battuta dal limite da Sepe al 67° è risultata non solo alta sopra la traversa, ma anche debole e prevedibile.

Al 68° è stato il momento di Pozzato di prendere il posto di Bontempi, nel tentativo di Tufano di rendere più offensivo il centrocampo doriano, mentre Bianchi subito dopo ha rischiato grosso con una entrata in scivolata su Traoré, comunque decisiva.

Finché al 73° il contropiede Montevago/Di Stefano è risultato implacabile… palla dal ‘Nordhalino’ al ‘Corvo’ e destro imparabile per il 2-1 blucerchiato (nel migliore momento del Milan), con tanto di doppietta di Di Stefano, che fa chiedere ai tifosi blucerchiati sugli spalti “ma non sarebbe il caso di metterlo alla prova anche in prima squadra?”.

Al 75° è arrivato il tris, con Bosisio e Desplanches che hanno combinano un pasticco enorme, lasciando la porta sguarnita per il piattone dalla distanza di Malagrida, veloce di testa, quanto di piede, nell’infilare in rete la palla del 3-1.

Cambi a ripetizione nel Milan, con Tufano che ha fato rifiatare Sepe, immettendo Conti, al 78°, mentre all’83° Pozzato è stato costretto ad uscire dal campo, per una botta sul naso, rifilatagli dal gomito di Traoré. Nel contempo il mister doriano ha anche consentito di beccarsi la standing ovation a Di Stefano, facendo entrare al suo posto Chilafi.

All’84° bella punizione a fil di palo di Traoré (migliore dei rossoneri, che ha cercato di sfruttare una barriera piazzata male da Saio)

All’85° apoteosi e poker della Samp, con Conti molto bravo a piazzare in rete un perfetto traversone di Bianchi (buona la prova del tornante di sinistra).

La sconfitta con la Roma è stata ‘vendicata’, dando ragione al tecnico giallorosso, che aveva esaltato la sua squadra, affermando che avevano vinto contro una ‘signora’ squadra – la Sampdoria -, ma soprattutto dando ragione a Tufano che pretende dai suoi ragazzi che continuino a coltivare il sogno play off, traguardo impensabile ad inizio stagione.

La partita è stata arbitrata all’inglese (e bene) da Zamagni di Cesena, assistito da Pompei Poentini di Pesaro e Somma di Castellammare di Stabia.