Sampdoria in ritiro su richiesta dei giocatori: cambiare è l'imperativo per non finire come la "rana bollita" - Genova 24

La Sampdoria è attesa dalla complicata trasferta contro il Verona di sabato sera. La squadra partirà domani pomeriggio alla volta della città veneta, dove effettuerà un ritiro per prepararsi al meglio a una partita tanto importante quanto complicata. La squadra di Tudor, infatti, vola sulle ali della spensieratezza dopo aver battuto l’Atalanta e sembra tutt’altro che appagata.

La richiesta è partita dai giocatori, che hanno reputato necessario fare quadrato dopo la brutta prestazione offerta contro la Salernitana. Quello che sarebbe dovuto essere un match point salvezza si è tramutato in un passo falso che ha lasciato parecchie scorie nel morale. I blucerchiati sono apparsi confusi e poco determinati, come testimoniano le due reti segnate in avvio dai campani. La parola d’ordine sarà “cambiare”. Perché continuando così si rischia di essere risucchiati in un vortice negativo.

Cambiare la filosofia. Se la Sampdoria ha ancora molte chance salvezza è per buona parte merito dei 2o punti ottenuti nella gestione D’Aversa. Una buona fetta di quei risultati sono stati ottenuti grazie a Candreva, che sulla fascia funzionava molto bene. Non c’è la controprova, ma perché spostare un punto di forza per adottare il proprio modulo prediletto? Sembra che Giampaolo sia intenzionato a virare verso un più funzionale 4-4-2 mettendo così al primo posto le caratteristiche dei giocatori.

Cambiare i concetti. Giampaolo ha dimostrato, nella sua prima esperienza alla Samp, di saper costruire bene un impianto di gioco riconoscibile in entrambe le fasi. Tuttavia, il modulo a rombo necessita di interpreti adatti e di mandare a memoria meccanismi ben precisi: uscite sugli esterni, inserimenti e scalate. Le energie mentali della Sampdoria ora però devono essere canalizzate verso il risultato. Ecco un altro motivo del possibile passaggio a un più scolastico ma al contempo più “digeribile” 4-4-2.

Cambiare in corsa. La Samp è sembrata confusa e incapace di dare una sterzata alle partite. L’impressione è stata quella di una squadra con un solo ritmo, spesso blando, e incapace di attuare “piani B” per risolvere le partite. Poche, infatti, le soluzioni offensive messe in mostra dai blucerchiati. Per fare punti, sarà importante anche adattarsi agli avversari, per provare a essere più imprevedibili e giocare sui loro difetti.

Cambiare l’approccio. A poco serve quanto detto in precedenza se la squadra non mette in campo la “garra” di chi vuole a tutti i costi rimanere in Serie A. Vero, dietro le concorrenti non corrono. Ma così facendo la Samp rischia di fare come la rana descritta da Noam Chomsky: inserita in un pentolone d’acqua, non si accorge troppo del pericolo perché l’acqua si surriscalda poco a poco e alla fine diventa troppo tardi per scappare e finisce per essere “bollita”. Fuor di metafora, bisogna subito dare una sterzata prima che la situazione precipiti. I valori per farlo ci sono.

Cambiare, dunque, l’inerzia del campionato. Tre vittorie e otto sconfitte sotto la gestione Giampaolo sono un ruolino di marcia al ribasso che potrebbe far rischiare seriamente la Samp in caso di accelerata delle formazioni che stanno dietro. La speranza dei tifosi e del club è che i blucerchiati riescano a chiudere il discorso salvezza con le proprie forze indipendentemente dai risultati delle altre.