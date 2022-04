Sampdoria, i tifosi bloccano il pullman della squadra in corso Europa: tensione con la polizia - Genova 24

Genova. Momenti di tensione ieri sera in corso Europa dopo la sconfitta rimediata dalla Sampdoria contro la Salernitana al Ferraris. Un gruppo di tifosi ha deciso infatti di contestare la squadra all’arrivo del pullman all’AC Hotel dove i calciatori avevano parcheggiato le loro auto.

Il pullman, scortato dalla polizia, è rimasto bloccato per alcuni minuti mentre un gruppo di ultrà blucerchiati lo attendeva in strada per manifestare la propria rabbia. La situazione si è surriscaldata quando il cordone di agenti in tenuta antisommossa si è trovato davanti ai tifosi, come dimostra il video realizzato da un residente di corso Europa.

Alla fine non sono stati segnalati scontri ma il traffico è rimasto a lungo bloccato in direzione Levante prima che i contestatori liberassero finalmente la carreggiata.

Una prima contestazione era già avvenuta all’interno e poi all’esterno dello stadio Ferraris dopo la fine della partita, quando alcune decine di supporter si sono radunati in corso De Stefanis attendendo l’uscita della squadra dall’impianto.