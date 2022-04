Sampdoria-Genoa, Marco Giampaolo: "Ricavare spazi di qualità in un derby sporco, tosto e agrario" - Genova 24

“Il derby vale tre quarti di stagione per entrambe le squadre“. Marco Giampaolo descrive così il match di domani tra la sua Sampdoria e il Genoa, che si giocheranno punti fondamentali per la permanenza in Serie A.

“I calciatori sono consapevoli dell’importanza di questa sfida – ha affermato il mister ai microfoni del club – chi gioca a calcio è chiamato nell’arco della propria carriera ad affrontare gare come questa: sarà una partita che misurerà noi e i nostri avversari, misurerà gli uomini che scenderanno in campo“.

La maggior qualità della Sampdoria contro un Genoa arrembante e che lotta uomo contro uomo su ogni pallone. Il tecnico blucerchiato invita la squadra a calarsi fin da subito nella battaglia sportiva di domani e, al contempo, di non rinunciare alle proprie caratteristiche. “Mi aspetto una gara tosta, sporca, agraria e combattuta – prosegue – perché il Genoa è una squadra che assalta l’avversario e gioca in questo modo, scavalcando il centrocampo e attaccando la profondità. Noi dobbiamo starci in quello sporco, provando a ricavarci spazi di qualità”.

La posizione di classifica della Sampdoria è tutt’altro che rosea ma sono quattro le squadre che si trovano alle spalle. Tra cui il Genoa, che non vincendo domani direbbe con ogni probabilità addio alla massima serie: “È dura per noi ma è molto più dura per chi insegue: ci siamo preparati per scendere in campo nella maniera giusta e sappiamo che un risultato positivo ci avvicinerebbe all’obiettivo. Al nostro fianco avremo i nostri tifosi: so che, come sempre, loro faranno molto di più della loro parte”.