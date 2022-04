La Sampdoria vince il derby 1-0, Sabiri eroe di serata. Dramma Genoa, Criscito sbaglia un rigore al 95' - Genova 24

Genova. Finisce 1-0 per la Sampdoria, che vince entrambi i derby di questa stagione e compie un passo decisivo per la salvezza, affossando il Genoa. Il gol di Sabiri nel primo tempo è bastato per avere ragione di un Genoa che proprio nel finale ha avuto l’occsione del pareggio. Un calcio di rigore fischiato al quinto minuto di recupero è stato parato da Audero. L’errore decisivo è proprio del rigorista per eccellenza del Genoa: Mimmo Criscito che, impietrito, si è accasciato in lacrime sotto la Nord.

95′ Criscito sul dischetto si fa ipnotizzare da Audero, che respinge il pallone!

95′ Calcio di rigore per il Genoa, l’arbitro al var ravvede un tocco di mano

90′ Sei minuti di recupero

89′ Ancora diversi lanci di fumogeni dalla Nord, certo questo non aiuta la squadra a tentare l’ultimo assalto.

87′ Cambio nella Sampdoria: fuori Sabiri per Quagliarella

83′ Cambio nella Sampdoria: esce Candreva per Conti

82′ Portanova tenta più o meno dalla stessa posizione di Badelj, il rasoterra viene bloccato senza problemi da Audero

81′ Badelj sbaglia tutto: da buona posizione al limite dell’area sparacchia alto

78′ Cross di criscito dalla sinistra, Yeboah tenta la scivolata, ma colpisce Audero con la scarpa. Medico in campo

74′ Blessin gioca la carta Yeboah al posto di Galdames. Ancora un fumogeno in campo

73′ Fumogeno lanciato dalla Nord sul campo, intervengono i vigili del fuoco per portarlo via

71′ Punizione di Sabiri da posizione interessante che sbatte sulla barriera

68′ Cambio nella Sampdoria: esce Sensi per Vieira

67′ Tentativo di Criscito dal limite dell’area: rasoiata deviata in angolo. Sugli sviluppi colpo di testa di Badelj fuori

56′ Nel Genoa dentro Gudmundsson e Melegoni per Ekuban e Amiri

51′ Ammonito Candreva, fallo tattico su Amiri

46′ Entra Criscito per Vasquez. Si riparte con palla al Genoa

Termina 1-0 per la Sampdoria il primo tempo del derby. Di Sabiri la zampata che sinora sta decidendo la partita. Un match piuttosto equilibrato, giocato dalle due squadre senza paura e con grande intensità. I blucerchiati hanno avuto l’occasione del 2-0 proprio nel finale, ancora Sabiri stavolta di testa, ha trovato pronto Sirigu. Il Genoa non è rimasto a guardare e ha creato un paio di palle gol non sfruttate.

45+3 Ripartenza Genoa, ci prova Destro da posizione difficile, trovando solo l’esterno della rete

45′ Tre minuti di recupero

45′ Occasione Sampdoria. Cross di Candreva, colpo di testa di Sabiri, Sirigu respinge coi pugni in angolo

38′ Sturaro non ce la fa, entra Portanova

34′ Occasione Genoa: cross dalla destra di Sturaro, colpo di testa di Ekuban fuori di pochissimo. Sturaro chiede il cambio per un problema muscolare

32′ Ammonito Audero per proteste

25′ Sampdoria in vantaggio con Sabiri. Augello la mette in mezzo dopo un cross lungo dall’altra parte di Candreva e il centrocampista blucerchiato si avventa sul pallone a centro area. Il giocatore festeggia con Colley inchinandosi in preghiera

21′ Tiro dalla distanza di Amiri, Audero respinge coi pugni, Destro prova la ribattuta di testa, ma era in fuorigioco

13′ Calcio piazzato di Candreva sul secondo palo, per Caputo è difficile calciare verso la porta, palla fuori

5′ Ferrari a terra dopo uno scontro con Destro, botta al naso, ma il fallo è del difensore blucerchiato

2′ Proteste della Sampdoria per un atterramento in area di Sensi da parte di Bani, silent check in corso. Maresca dice che si può continuare

1′ Partiti, palla alla Sampdoria

“Passione e orgoglio di questa città” e un grande striscione a coprire la gradinata con scritto “La Sud”. Lo striscione “Un grande cuore così” che si abbassa per lasciare spazio alla scritta Genova composta con delle bandierine con un altro striscione “…questa lunga leggenda è rossa, è blu”. Spettacolo consueto sugli spalti ad accogliere le due squadre.

Tutto pronto al Ferraris per il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. I blucerchiati schierano Caputo unica punta. Sabiri dal primo minuto. Quagliarella in panchina. Augello preferito a Murru dietro. Nel Genoa è Destro la scelta di Blessin, supportato da Amiri ed Ekuban. Frendrup, ancora una volta, schierato a destra in difesa.

Sampdoria-Genoa 1-0

Reti: 25′ Sabiri

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Ekdal, Candreva (83′ Conti), Sensi (68′ Vieira), Thorsby, Sabiri (87′ Quagliarella), Caputo.

Allenatore: Giampaolo

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Magnani, Murru, Damsgaard, Trimboli.

Genoa: Sirigu, Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez (46′ Criscito), Sturaro (38′ Portanova), Badel, Galdames (74′ Yeboah), Ekuban (56′ Gudmundsson), Amiri (56′ Melegoni), Destro.

Allenatore: Blessin

A disposizione: Semper, Vodisek, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Hernani, Hefti.

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Audero, Candreva (S)

Spettatori: 30.136 incasso 756.842,50. Abbonati 9.066. Quota abbonati 116.501,50.