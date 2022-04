Sampdoria Futsal, successo di misura sulla Vis Gubbio: diciottesimo risultato utile di fila - Genova 24

Campo Ligure. La Sampdoria Futsal supera di misura la Vis Gubbio e battezza con un importante successo il nuovo spettacolare fondo di gioco in parquet del palazzetto dello sport di Campo Ligure. Sotto gli occhi del grande ex attaccante dell’UC Sampdoria, Francesco Flachi, i blucerchiati centrano, così, la terza affermazione consecutiva, nonché il diciottesimo risultato utile di fila, e si riappropriano momentaneamente della vetta, scavalcando di due lunghezze le dirette concorrenti, Gisinti Pistoia e Città di Mestre. La compagine umbra incappa, invece, nel dodicesimo stop stagionale, il quarto consecutivo lontano da casa, e resta ancorata a 25 punti.

Una Sampdoria meno brillante del solito, quella scesa in campo dinanzi ad una cornice di pubblico davvero straordinaria, ma che ha saputo traghettare la nave in porto e conquistare tre punti d’oro, che alla vigilia erano tutt’altro che scontati. I blucerchiati, infatti, erano reduci da un lungo periodo di stop (l’ultimo impegno ufficiale risaliva addirittura al 19 marzo scorso) e, per di più, affrontavano una squadra in salute ed estremamente insidiosa, che poteva contare sull’attacco più prolifico del raggruppamento. Nonostante ciò, la formazione del presidente Matteo Fortuna ha risposto presente e ha lanciato un chiaro segnale di sfida alla concorrenza.

“Soddisfatto del risultato, meno per la prestazione – afferma il trainer blucerchiato, Francesco Cipolla, al termine dell’incontro -. In questo frangente di stagione ciò che più conta è portare a casa i tre punti, ma la performance fornita dai ragazzi mi ha profondamente deluso. Abbiamo gestito male i momenti della gara. Dopo esser andati sul 3-0 abbiamo di fatto smesso di giocare. Abbiamo avuto numerose opportunità per incrementare il bottino ma non le abbiamo sfruttate. E per di più abbiamo rimesso in corsa l’ostico avversario. Quindi per quanto concerne questo incontro ci teniamo stretto lo score che comunque ci consente di tornare momentaneamente in vetta, ma ci sarà ancora molto da lavorare per preparare al meglio i prossimi, altrettanto insidiosi, impegni”.

Il tabellino:

Sampdoria Futsal – Vis Gubbio 4-3 (p.t. 4-1)

Sampdoria Futsal: Juninho, Rossini, Ortisi, Salamone, Vega; Politano, Foti, Gargantini, Sviercoski, Vizonan, Totoskovic, Floresta. All. Cipolla.

Vis Gubbio: Lopez Buta, Difonzo, Bicaj, Leite, Piovesan; Mazzoli, Gasparri, Palazzari, Foppa, Boscaino, Pascolini, Carucci. All. Bettelli.

Arbitri: Gianluca Morelli (Imperia), Sebastian Baldi (Chiavari); crono: Demetrio Scarfone (Genova).

Marcatori: pt 01’02” Ortisi (SAM), 02’06” Salamone (SAM), 03’59” Foti (SAM), 17’25” Piovesan (VIS), 18’39” Rossini (SAM); st 08’40” Piovesan (VIS), 19’38” Piovesan (VIS).

Espulso st 08’54” Totoskovic (SAM); ammoniti Piovesan (VIS), Foppa (VIS).