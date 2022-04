Sampdoria, è (anche) una questione di qualità. Giampaolo: "Cerchiamo di spingere sulla grinta" - Genova 24

Genova. Una partita complicata, in cui la Roma ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo, controllando il risultato dopo averlo sbloccato. Un solo tiro in porta è bastato. La Sampdoria è riuscita a spingere solo a fine gara, dopo una buona partenza, quando la squadra di Mourinho ha ceduto fisicamente. Pur tenendo conto del fatto che i giallorossi sono lanciatissimi dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati (solo nelle ultime cinque gare quattro vittorie e un pareggio), è evidente che ai blucerchiati manchi qualcosa. Nonostante i complimenti di Mourinho, che ha definito la partita “dura, difficile, con uno stadio non facile da affrontare come avversario, con una Sampdoria bene organizzata”, anche oggi i blucerchiati hanno fatto fatica a cercare soluzioni per arrivare al tiro.

Manca la qualità in mezzo: Rincon ha arginato, Thorsby non era al massimo, ma non è certo lui a dover impostare. In più mancano gli inserimenti degli stessi centrocampisti “Le caratteristiche dei singoli sono queste – risponde Marco Giampaolo – se viene meno qualcosa sul piano della regia e della qualità tecnica si cerca di spingere sulla grinta. Tutto ciò è in linea con le caratteristiche della squadra”.

L’unica recriminazione che però il mister blucerchiato si sente di dire è proprio sul risultato: “Alla squadra ho detto che non ha niente da rimproverarsi. Il risultato non è quello che ci aspettavamo di ottenere, loro sono stati bravi a far gol, ma di solito creano molto di più”. Anche se oggi non sono arrivati i tre punti, Giampaolo resta ottimista: “Sono convinto che se giochi e fai prestazioni di buon livello alla fine l’obiettivo lo raggiungi. Mi dispiace solo di non aver festeggiato con il nostro pubblico, che è stato straordinario”.

La sostituzione di Sensi è stata motivata: “Sotto di un gol volevo giocare con un attaccante in più di ruolo, perché se la Roma non la allunghi ti mangia, se non riceviamo palla addosso ci mangiano, ci voleva uno che giocasse corto e uno che allungasse. Poi è certo che Sensi dovrà migliorare la propria condizione fisica”. Giampaolo ha anche escluso che possa partire con Caputo-Quagliarella: “Altrimenti non avrei cambi, visto che Supriaha non è pronto”.

Quello che ha soddisfatto Giampaolo è stata comunque la partenza della gara: “Poi è chiaro che risalire la corrente non è facile, non sono scontento”.