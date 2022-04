Sampdoria, così non va: poca grinta e giocatori fuori ruolo, il Giampaolo bis non decolla - Genova 24

Bologna. Questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara è andata in scena Bologna-Sampdoria, gara valevole per il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Alla fine è stato 2-0 per i padroni di casa, un epilogo che ha nuovamente gettato qualche ombra non soltanto sui giocatori blucerchiati, ma anche e soprattutto sull’operato di Marco Giampaolo, loro allenatore da ormai più di due mesi.

Dal suo approdo sulla panchina della Sampdoria infatti il tecnico originario di Bellinzona ha totalizzato la miseria di 9 punti in 10 partite, un ruolino di marcia che sta iniziando a far storcere il naso anche ai più accaniti sostenitori della sua filosofia.

”Il Maestro” (così era stato soprannominato proprio quando aveva sfiorato l’Europa League alla guida dei blucerchiati) non solo non sta riuscendo a lasciare il segno come gli era stato chiesto, ma sembrerebbe addirittura aver minato le poche certezze di una Sampdoria che, quando era ancora allenata da D’Aversa, corrispondevano ad un’enorme grinta e all’identikit di Antonio Candreva.

Quagliarella e compagni in occasione delle ultime uscite si sono invece presentati in campo proprio come accaduto questa sera contro il Bologna, ovvero spenti e in balia degli avversari, un problema probabilmente attribuibile alla scelta di far agire fuori ruolo alcuni giocatori chiave come Thorsby e appunto Candreva, inventato mezz’ala allontanandolo dalla zona di esterno/fantasista in cui si era ben disimpegnato nei primi mesi di questa stagione.

Giampaolo dunque sembrerebbe mettere al primo posto il suo modulo e la propria filosofia di gioco, questo a discapito di una squadra ormai orfana anche delle (poche) certezze trovate al momento del suo arrivo. Le cinque sconfitte rimediate nelle ultime sei partite sono sintomo di una crisi profonda, un momento dal quale i blucerchiati dovranno cercare di uscire già dal prossimo match se non vorranno rischiare di venire nuovamente risucchiati dalle formazioni in lotta per non retrocedere.

Le tre vittorie conquistate sotto la guida tecnica di Giampaolo sono arrivate tutte tra le mura amiche e, in occasione della prossima giornata, la Sampdoria sarà impegnata proprio al Ferraris nello scontro diretto contro la Salernitana. Gli ingredienti per divertirsi ci sono tutti, questo con una certezza: il tecnico dei blucerchiati non avrà più margine di errore.