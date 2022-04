Sampdoria contestata, Giampaolo: "Nessun alibi e reagire compatti, tutti eroi o tutti colpevoli" - Genova 24

Genova. Un gruppo di tifosi blucerchiati è radunato all’uscita degli spogliatoi, chiedendo un incontro con la squadra, che però probabilmente non avverrà. La delusione è tanta e anche lo stesso Giampaolo è apparso in crisi nel post partita.

Subire due reti nei primi 6 minuti ha tagliato le gambe a una Sampdoria che aveva tutto il tempo per provare a recuperare, ma non è stata in grado di mettere in difficoltà gli avversari. L’impressione, oggi, è stata quella di una squadra allo sbando dal punto di vista caratteriale, in certi momenti incapace di provare ad accelerare le operazioni per tentare il pareggio, in balia di una Salernitana furba a spezzettare il gioco. La classifica resta inchiodata a 29 punti, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Una gestione Giampaolo decisamente deficitaria con le sole vittorie con Sassuolo, Empoli e Venezia. La vittoria del Cagliari contro il Sassuolo mette nuovamente pressione. Unici sconfitte su quattordici nel 2022. Restano poche partite e il calendario non è facile: Verona fuori casa, il derby e poi Lazio, Fiorentina e Inter.

Manca l’apporto degli uomini di “peso”: Quagliarella fatica, Candreva sembra essere sparito dall’arrivo del nuovo allenatore, complice, forse, la posizione in cui è costretto a giocare. Gli unici aspetti positivi sono il recupero di Damsgaard ed Ekdal. Anche giocatori che sono stati sempre sinonimo di solidità, come Thorsby, non stanno dando un apporto sufficiente. Nella ripresa, pur avendo creato qualcosina in più, non è arrivato nessun tiro in porta.

“Non dobbiamo accampare alibi – dice Marco Giampaolo – ma assumerci le nostre responsabilità e dobbiamo farlo assieme, da squadra. Subire due gol dopo 6 minuti diventa difficilissimo sia per la classifica che hai, sia per la partita che devi fare, abbiamo avuto una reazione di pancia. Dobbiamo soltanto prendere consapevolezza della sconfitta, dei fischi, delle critiche, delle palate di cacca che riceveremo, ma farlo da squadra, con senso di responsabilità, perché non siamo ancora morti”.

Giampaolo non si nasconde e prova a cercare di ritrovare il bandolo della matassa: “Sono entrato negli spogliatoi, la squadra era delusa, le teste basse, ma non si riparte con i messaggi punitivi, li adotti quando la squadra non ha senso di responsabilità. La compattezza la ritrovi lunedì in allenamento, facendo analisi della partita, senza lo scarica barile, siamo tutti eroi o tutti colpevoli”.

Il mister blucerchiato non sa dare una spiegazione a come la squadra si sia trovata sotto di due gol dopo sei minuti: “Non c’è una spiegazione logica, il primo gol è nato da un calcio d’angolo, sul secondo eravamo anche un po’ disordinati, è difficile da digerire ai limiti dell’assurdo. Non ci si crede nemmeno se la racconti, è stata una mazzata incredibile”.

I problemi sono sempre gli stessi: “Quelli in attacco nascono da quando sono arrivato, ma bisogna convivere anche con quel tipo di problematiche. La nostra gente ci ha aiutato, ci ha dato adrenalina per aiutarci a recuperarla e poi ci ha giustamente fischiato”.

Le immagini di Sampdoria-Salernitana