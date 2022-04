Sampdoria, Campionato Primavera: la Roma espugna (4-0) Bogliasco - Genova 24

Bogliasco. Giornata di sole e bel calcio, in quel di Bogliasco, con i ragazzi di Felice Tufano che hanno affrontato – nel primo tempo – la capolista Roma, sotto gli occhi del presidente Marco Lanna, senza alcun timore reverenziale ed anzi, a testa alta, abbassata per scoramento e solo per un attimo al momento del goal subito, al 39°, ma subito richiamati a voce alta dal mister a rialzarla.

In effetti, la rete, subita per un’invenzione del numero 10 Volpato (che ha messo in buca, sulla fascia, una palla deliziosa per Oliveiras, il cui traversone teso ha trovato pronto al ‘tap in’ la possente punta svedese Voelkerling), è giunta inaspettata, perché i primi 45 minuti di gioco sono stati giocati alla pari dalle due formazioni, addirittura con una leggera prevalenza, sia nel possesso palla che nel gioco, da parte dei blucerchiati.

La prima occasione l’ha avuta proprio Volpato, la cui conclusione però è finita un metro abbondante oltre il palo destro della porta difesa da Saio, ma poi la Sampdoria è andata al tiro con Sepe, da posizione defilata, colpendo la rete esterna, a causa di una deviazione giallorossa e poco dopo Montevago è stato messo giù in area da una spallata di Louakima, giudicata non fallosa dall’arbitro.

Verso la mezz’ora, seguito una palla inattiva, Bonfanti, spintosi in avanti ha messo bene in area per Chilafi, il cui tiro ha lambito il palo… Questo prima del goal della Roma… e subito dopo Chilafi ha sciorinato una prorompente azione personale dribblando tre uomini prima di trovare il piedone di Mastrantonio a deviare in angolo.

Gran bel primo tempo della Samp, dunque, peccato che al rientro dagli spogliatoi, sia arrivata una mazzata tremenda sul morale dei blucerchiati, entrati in campo per spaccare il mondo ed invece trovatisi subito sullo 0-2 per un contropiede fulminante di Voelkerling , involatosi solo nella metà campo desertica della Samp e bravo ad infilare Saio, iniettando una doppia dose di quetiapina nei sampdoriani…

Spengono le luci – cantava Celentano – ma non tacciono le voci, visto le urla di Tufano che ha cercato fino all’ultimo di scuotere i suoi, che hanno avuto una doppia reazione, attorno al 70°, prima con un colpo di testa di Di Stefano e poi con un tiro di Chilafi sopra la traversa.

All’ 80° il corto circuito è stato totale, quando arriva l’espulsione di Somma per doppia ammonizione, intravedendo una simulazione dello stesso in area, mentre dagli spalti un leggero tocco al tallone sembrava evidente.

Facile per la Roma, a tal punto, ammazzare la partita col terzo e quarto goal, prima con Volpato e poi con Missori, ma i blucerchiati erano già con la testa negli spogliatoi…

Punizione eccessiva, ma gruppo da non colpevolizzare… Tufano e i suoi ragazzi hanno fatto un campionato ben al di sopra delle aspettative di partenza e questo va ricordato, ad onta di questo pesante risultato odierno.

Questi gli schieramenti:

Sampdoria (3-5-2): Saio; Villa (80° Musso), Bonfanti, Migliardi; Somma, Chilafi (80° Spatari), Yepes, Sepe (70° Conti), Bianchi (54° Pozzato); Montevago, Di Stefano

Roma (3-4-2-1): Mastrantonio; Vicario, Keramitsis (46° Ndiaye), Morichelli; Louakima (84° Feratovic), Tahirovic (46°Tripi), Faticanti, Oliveiras (70° Missori); Volpato, Cherubini; Voelkerling (64° Satriano).