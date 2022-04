Sampdoria, anche la Primavera in trasferta a Verona - Genova 24

Genova. Rocambolesco match tra la Sampdoria Primavera ed il Sassuolo di mister Bigica, nella 30a partita di campionato, con i ragazzi di Tufano capaci di portarsi sul 2-0, nei primi 25 minuti di gioco (dopo che, già in avvio, Malagrida aveva sfiorato l’incrocio dei pali con una conclusione da fuori area), grazie ai goal del solito Di Stefano (freddezza da ‘corvo’ dell’area di rigore nello sbloccare il risultato con un destro rasoterra, piazzato nell’angolino, su assist di Yepes Laut) e di Bontempi (grande goal con tiro a giro dall’incrocio esterno destro dell’area di rigore).

E pazienza, se nella ripresa Flamingo, grazie alla esecuzione di un penalty (autentico regalo arbitrale, perché il braccio di Somma era incollato alla schiena, che il blucerchiato aveva opposto al tiro) ha accorciato le distanze, perché all’80° Montevago, servito dallo sgusciante Malagrida, le aveva ristabilite, con la rapace marcatura della terza rete, che faceva presupporre la messa in cassaforte del risultato.

Purtroppo per i blucerchiati, prima Zalli (lasciato colpevolmente solo a saltare in area, su un calcio piazzato) e poi di nuovo Flamingo, nel concitato finale hanno inchiodano il punteggio sul 3-3, lasciando l’amaro in bocca ai doriani, che anche sul 3-2 avevano sfiorato il poker, con una pregevole girata di Montevago, finita di un nulla sopra la traversa difesa da Zacchi.

Insomma, una autentica beffa, che ha impedito di agganciare momentaneamente la Juventus al sesto posto, in attesa del recupero dei bianconeri con l’Empoli.

Adesso la strada per i play off è più irta, ma non ancora preclusa, bisognerà tenerne conto, andando a giocare a Verona contro l’Hellas, nella 31a giornata, nel match in programma lunedì 25 aprile, alle ore 13, che sarà diretto da Simone Galipò di Firenze, coadiuvato saranno dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore e Marco Toce di Firenze.

Questi i protagonisti della sfida fra i blucerchiati ed i neroverdi emiliani:

Sampdoria: Saio; Somma (dal 78° Porcu), Villa (dal 46° Musso), Bonfanti; Malagrida (dall’83° Bonavita), Yepes, Sepe, Bontempi (dal 78° Zorzi), Bianchi; Montevago (dall’88°De Vivo), Di Stefano. A disposizione: Tantalocchi, Pozzato, Dolcini, Polli, Chilafi, Conti

Sassuolo: Zacchi; Paz, Flamingo, Zalli, Macchioni; Abubakar (dal 31° Zenelaj), Aucelli (dall’87° D’Andrea), Toure (dal 46° Forchignone), Oddei, Diawara (dal 75° Samele), Mata (dal 46° Leone). In panchina : Bonucci, Cehu, Arcopinto, Miranda, Cavallini, Casolari.