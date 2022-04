"Salvi due volte", famiglia di ucraini in fuga dalla guerra coinvolta in un incidente sulla A26 - Genova 24

Genova. Nella notte del 31 marzo all’altezza di un autogrill sull’autostrada A26 a Ovada si è verificato un incidente stradale. L’episodio è stato raccontato da padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina a Genova.

La dinamica ha visto un tamponamento tra un camion, che ha preso fuoco, e due auto con a bordo profughi ucraini in fuga dalla guerra e diretti in Spagna.

Soccorsi dalle ambulanze, sono stati portati negli ospedali Galliera e Gaslini. A bordo delle auto c’erano infatti dei bambini.

Le condizioni dei feriti e dei passeggeri più piccoli non erano gravi, riporta Tarasenko. La famiglia ucraina coinvolta nell’incidente proviene dalla città Kherson, una di quelle colpite dai combattimenti.

Dopo l’incidente o profughi hanno detto di essersi sentiti “salvati due volte” ed ora sono al sicuro ospiti di una struttura di accoglienza a Genova.

“Vogliamo ringraziare la polizia, i medici dell’ospedale Gaslini e del Galliera – hanno detto al cappellano ucraino – Non solo per la professionalità che hanno mostrato, ma soprattutto per l’ospitalità. Grazie ai volontari noi persone vittime della guerra non ci sentiamo soli”.