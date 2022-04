Salute donna, open week dal 20 al 22 aprile: in programma tre appuntamenti con gli specialisti Asl3 - Genova 24

Genova. Asl3 aderisce all’Onda Open week 2022 con tre approfondimenti su malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione senologica under 40, trattamento delle patologie ginecologiche con la tecnologia laser.

Gli specialisti dei diversi settori saranno a disposizione telefonicamente con il seguente calendario:

Mercoledì 20 aprile dalle 11 alle 13 filo diretto telefonico sulle malattie sessualmente trasmissibili. La dott.ssa Martina Maria Montinari e la dott.ssa Giovanna Brunasso, dermatologhe Asl3, risponderanno alla domande fornendo indicazioni e consigli. Il numero da contattare è 010 849 2611.

Giovedì 21 aprile approfondimento sulla prevenzione del tumore al seno nelle donne under 40 con la dott.ssa Nicoletta Gandolfo, Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Coordinatrice Breast Unit Asl3. Dalle 10 alle 12 sarà possibile telefonare al numero 010 849 2727 per un colloquio telefonico con lo specialista e il suo staff.

Venerdì 22 aprile dalle 10 alle 12, approfondimento sul trattamento delle patologie ginecologiche con la tecnologia laser. La dott.ssa Simona Zoli, Chirurgo Asl3, sarà a disposizione per rispondere ai quesiti e fornire informazioni. Il numero di telefono a disposizione è 010 849 8495.

Per tutta l’open week sarà inoltre possibile mettersi in contatto con gli specialisti scrivendo a insalute@asl3.liguria.it

L’evento è promosso, come ogni anno, dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA)