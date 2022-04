Salute della donna, open week dal 20 al 26 aprile negli ospedali liguri con i bollini rosa - Genova 24

Genova. In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell'(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Anche alcune strutture liguri del network dei Bollini Rosa hanno aderito all’iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche come:

cardiologia, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, oncologia ginecologica, psichiatria e senologia.

Le strutture liguri che hanno aderito sono:

• Asl 1 Imperiese – Stabilimento Ospedaliero di Imperia

• Asl 3 Genovese – Ospedale Villa Scassi

• Asl 4 – Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli Lavagna

• E.O. Ospedali Galliera

• IRCCS Istituto Giannina Gaslini

• IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

• Ospedale Evangelico Internazionale Presidio di Voltri

“La giornata nazionale della Salute della Donna è una ricorrenza significativa per ricordare l’importanza della prevenzione e della corretta informazione sulle patologie che colpiscono le donne, ed è anche importante per sottolineare quanto questa sia una priorità per la nostra sanità” commenta il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.

E prosegue: “Su questo fronte l’impegno del sistema sanitario regionale è costante e lo è stato anche nei momenti più duri della lotta al Covid: siamo particolarmente orgogliosi che ben 7 presidi ospedalieri nelle nostra regione, distribuiti sul territorio, abbiano ricevuto il prestigioso Bollino rosa. Si tratta – conclude – di centri multidisciplinari che garantiscono una presa in carico integrata dei pazienti, con una altissima qualità dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili”.

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.