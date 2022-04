Sabato 9 aprile ai Luzzati torna Cactus Market: "Questa volta in versione green" - Genova 24

Genova. Ai Giardini Luzzati Sabato 09 Aprile dalle ore 11 si svolgerà la Green edition di Cactus il mercato del fatto a mano oramai di casa ai Giardini.

Dal 2018 infatti, nel cuore del centro storico di Genova, alcuni artigiani organizzano questa rassegna che riunisce in piazza diverse realtà: “Oltre alle bancarelle di artigianato sono presenti, di volta in volta associazioni, busker, commercianti della zona, Cactus è e vuole essere una piazza di idee, un Giardino delle meraviglie”, dicono gli organizzatori.

Ospiti speciali di questa edizione saranno L’Associazione Food for Life, che prepara e distribuisce pasti vegetariani, La Cooperativa sociale Riot, impegnata sul territorio genovese in favore delle donne e della consapevolezza femminile; Catia Canuti che terrà una dimostrazione di cesteria, mostrandoci come da una passeggiata nei boschi possa nascere la produzione di ogetti di uso quotidiano, il valore e la sapienza della manualità in una versione decisamentte ecologica e sostenibile ed infine Danilo Ghilardi del laboratorio del Vintage riparatore/costruttore di strumenti a corda.

Dalle 12.30 la cooperativa il Ce.Sto proporrà un’attività di Guerilla Gardening a cura di Paola Olivieri.

All’interno del progetto del Patto di sussidiarietà del Sestiere del Molo si vuole stimolare abitanti e cittadini sul valore che il verde ha nelle nostre città sui suoi effetti benefici sulla nostra salute, sia fisica che mentale.

Verranno vendute bombette di semi e collocate piantine in diversi punti del quartiere. Sempre in tema ecologico e sempre nell’ambito del “Patto del Molo” segnaliamo Il “Laboratorio” in Piazza San Donato a cura di “Suq Genova” e cooperativa “Pandora” un laboratorio gratuito 6-11 anni, dedicato ai semi, ai frutti(per prenotare teatro@suqgenova.it).

Naturalmente, ci sono anche 30 banchi di artigianato, selezionati con cura e che per primi vogliono essere il motore di questa iniziativa, protagonisti di una rigenerazione urbana, che non può far altro che partire dal basso e costruire anche attraverso il consumo etico e consapevole una società migliore e più umana.

(foto: pagina Facebook di Cactus Market Genova)