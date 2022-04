Rugby, gli azzurri giocheranno un test match internazionale a Genova - Genova 24

Genova. Il presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti, insieme al presidente del Comitato regionale Enrico Mantovani, hanno incontrato presso la sede di Palazzo Tursi a Genova il sindaco Marco Bucci.

L’incontro, svoltosi all’insegna della massima cordialità e sostenuto dalla mutua passione per lo sport, ha permesso di avviare un confronto tra l’amministrazione del capoluogo ligure e Fir per riportare il grande rugby allo stadio “Luigi Ferraris” con uno dei tre test match internazionali che la squadra nazionale maschile italiana disputerà nel prossimo mese di novembre contro Australia, Sudafrica e Samoa, primo passo di un più ampio progetto di sviluppo del gioco nel territorio.

Fir e Comune di Genova continueranno a collaborare per garantire lo sviluppo dell’attività di base nel capoluogo e per valutare l’organizzazione di eventi internazionali, anche in vista del 2024 anno in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport.