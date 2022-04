Ruba olio e salmone al supermercato di via Mandoli: arrestato, prende a calci i poliziotti - Genova 24

Genova. Un giovane di 28 anni è stato arrestato per furto e resistenza dopo aver rubato merce per quasi 200 euro: è successo ieri sera intorno alle 20.00 nella zona di piazzale Parenzo in Valbisagno.

Tutto è cominciato all’interno del supermercato In’s in via Mandoli, dove il ladro era stato notato da un poliziotto fuori servizio mentre si infilava merce nello zaino. Una volta giunto alla casse l’agente si è qualificato e il giovane ha restituito il maltolto, pagando solo una birra.

A quel punto, però, il poliziotto ha deciso di seguire l’uomo. Dopo pochi metri lo ha visto andare dietro un cespuglio dove aveva nascosto diversi generi alimentari. Chiamati sul posto colleghi delle volanti, il 28enne è stato trovato in possesso di salmone e bottiglie d’olio, per un valore complessivo di 193 euro, che lui stesso ha ammesso di aver preso poco prima al Carrefour di piazzale Parenzo.

Dopo aver verificato con gli addetti del supermercato che effettivamente quella merce mancasse dall’inventario e non risultasse pagata, per il giovane è scattato l’arresto. Agli agenti che cercavano di ammanettarlo ha però risposto con calci e pugni, danneggiando poi la celletta di sicurezza.