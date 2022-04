Rivarolo, incontro dell'associazione ControVento con Dello Strologo, Romeo, Lepore, Trucco e Palermo - Genova 24

Genova. Sarà domani, martedì 12 aprile alle 17.30 presso i DLF di Genova Rivarolo il nuovo incontro dell’Associazione ControVento (www.controventoliguria.it) che da alcuni mesi propone un nuovo ciclo di elaborazione, indagine e proposta dal titolo “Città Futurae: conversazioni su di un’idea di città” .

Il tema questa volta sono i Patti di Collaborazione, ovvero lo strumento con cui la pubblica amministrazione da’ in gestione beni e spazi comuni a forme attive e associate di cittadini.

I Patti nascono a Genova nello scorso mandato amministrativo con il centrosinistra. Genova così e’ stata una delle prime città italiane (dopo Bologna) ad avvalersi di questa “cooperazione rafforzata” con i cittadini finalizzata ad interventi di valorizzazione del tessuto urbano, di inclusione sociale e di crescita culturale.

“Ne vogliamo parlare perché la sfida per il futuro è’ passare dalla cittadinanza attiva all'”amministrazione condivisa”. Sfida idealistica? Io credo di no. Si esce da una crisi strutturale come quella che colpisce Genova da ormai troppo tempo solo mettendo le energie civiche al centro dell’idea di progettazione pubblica della città.

Cittadinanza attiva, sussidiarietà, idea policentrica della città, decentramento amministrativo, urbanistica partecipata e centrata sul recupero dei quartieri popolari sono solo parti diverse di uno stesso mosaico.” Commenta Giovanni Lunardon, Presidente di ControVento.

L’Associazione ospiterà questa volta Federico Romeo, Presidente Municipio Valpolcevera (perché il Municipio Valpolcevera è’ uno dei più ricchi di Patti), Matteo Lepore, Sindaco di Bologna (perché prima di diventare Sindaco di Bologna è’ stato Assessore ai Patti nella città dove i Patti sono nati) , Patrizia Palermo, già Assessora del Municipio Valpolcevera e cittadina attiva (perché con le consigliere comunali dello scorso mandato Monica Russo e Nadia Canepa furono tra le più attive nel promuovere il Regolamento dei Beni Comuni), Lara Trucco, Docente Unige ( perché al fondo di tutto c’è’ una questione di natura costituzionale, come era ben chiaro a Stefano Rodota’), e Ariel Dello Strologo, candidato sindaco del centrosinistra: perché Genova ha bisogno di una svolta che parta dal cuore della comunità e lui è’ la persona giusta per dare impulso a tutto questo.