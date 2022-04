Rinnovo Rsu, 900 i candidati della Cisl Funzione Pubblica in tutta la Liguria: oltre 400 a Genova - Genova 24

Genova. Sono più di 900 le lavoratrici e i lavoratori, non solo delegate e delegati, che hanno scelto la CISL FP della Liguria e sono scese in campo come candidati per il rinnovo delle RSU, per rappresentare la CISL e i propri colleghi. Lo comunica il sindacato in una nota.

Sono oltre 240 le Liste CISL FP presentate nelle Amministrazioni Pubbliche della nostra Regione: Sanità, Ministeri e Agenzie fiscali, Enti pubblici non Economici ed Enti Locali. Nel solo territorio provinciale di Genova, più di 400 candidati in 88 liste, nelle province del Ponente Ligure le liste sono 93, con più di 300 candidati. Anche a La Spezia, presentate 52 liste con circa 200 candidati.

“Sarà uno straordinario momento di democrazia e di partecipazione dei lavoratori in un momento molto delicato e cruciale dal punto di vista politico, economico e sociale. Sarà l’occasione per i nostri candidati di mettersi in gioco, con la sfida e l’obbiettivo di cambiare le Amministrazioni Pubbliche, renderle più moderne ed efficienti, tramite investimenti nel turn-over e nella formazione, dando impulso alla contrattazione decentrata al fine di riconoscere le tante professionalità presenti e riconoscere dignità al lavoro che svolgiamo”, dice Gabriele Bertocchi, Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica della Liguria.

“Si avvicina la data del voto, che si terrà i giorni 5-6-7 aprile prossimi e noi vogliamo fin d’ora ringraziare tutti queste lavoratrici e lavoratori pubblici, professionisti al servizio della comunità locale, che credono nella valorizzazione dei servizi pubblici e hanno accettato la sfida, consapevoli che con l’impegno in prima persona sia possibile migliorare i servizi e le condizioni di lavoro nella Pubblica Amministrazione”, conclude.