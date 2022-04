Rigenerazione urbana, dal fondo strategico regionale più di mezzo milione di euro per il Tigullio - Genova 24

Genova. Ammontano complessivamente a 538.000 euro le risorse messe a disposizione del Tigullio dalla Regione, attraverso il Fondo strategico, per il cofinanziamento di tre interventi di rigenerazione urbana nei Comuni di Casarza Ligure, Rezzoaglio e Carasco.

Lo ha stabilito la Giunta regionale nell’ultima seduta. Nel dettaglio: 200.000 euro andranno a Casarza L. per la riqualificazione del centro storico – spazi aggregativi lungo Via Annuti (costo complessivo 306.348,98 euro); 179.685 a Rezzoaglio per la rigenerazione urbana dell’area di Cabanne – riutilizzo comunità alloggio e area attrezzata (costo complessivo 199.650 euro); 159.313,50 euro a Carasco per il completamento dei giardini pubblici di Via Piani (costo complessivo 177.015 euro).

“Grazie a questi interventi i Comuni coinvolti potranno riqualificare aree importanti del proprio territorio”, dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia. “La rigenerazione urbana rappresenta uno degli obiettivi strategici della Giunta regionale e della maggioranza che la sostiene, come dimostra l’approvazione dell’apposita legge nel novembre del 2018, da me convintamente votata. La rigenerazione costituisce infatti l’alternativa sostanziale al consumo di nuovo suolo e favorisce il recupero di porzioni di territorio con lo scopo di migliorarne la qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale”, prosegue. “Desidero inoltre sottolineare l’importanza del Fondo strategico quale strumento di primaria rilevanza per favorire lo sviluppo della Liguria e anche per sostenere concretamente i Comuni nei loro progetti di riqualificazione. Ringrazio infine l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola per la sensibilità e la determinazione con cui sta portando avanti le iniziative relative al tema della rigenerazione urbana”, conclude il capogruppo di Forza Italia.