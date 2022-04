Fincantieri, scarti delle cave di marmo di Carrara per i cassoni del ribaltamento a Sestri Ponente - Genova 24

Genova. Dalla struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera, che si occupa anche delle nuove opere per il futuro del porto di Genova, la spiegazione di un particolare tipo di lavorazione che consente di riutilizzare scarti di costruzione.

Per creare il nuovo molo dei cantieri navali di Sestri Ponente sono necessari dei cassoni: strutture in calcestruzzo, di grandi dimensioni, che vengono costruite sul posto, affondate e poi riempite.

Al loro interno viene riversato materiale inerte di cava di marmo, costituito da sfridi e scarti di lavorazione di cava di varie dimensioni, che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento.

Questa scelta è un ottimo esempio di “economia circolare”. Il riempimento, infatti, avviene attraverso l’utilizzo di un “sottoprodotto”: uno scarto di produzione che può essere gestito quindi come un bene e non come rifiuto.

Tale operazione ha consentito di recuperare un materiale di ottima qualità e non “scavato”, favorendo la riduzione dello sfruttamento delle risorse attraverso la sostituzione di materie prime vergini con sottoprodotti di processi produttivi che garantiscono comunque ottime caratteristiche fisico-meccaniche.

Altro punto di forza della filiera di lavorazione è stata la metodologia di trasporto: via mare dal porto di Marina di Carrara al porto di Genova, scelta che ha a sua volta ha ridotto gli impatti del trasporto su gomma sulla rete regionale e locale.

In totale nel corso dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale di Sestri Ponente (denominata “Fase 1”) – verrà trasportato quasi 1 milione di mc di materiale.

Ad oggi (aprile 2022) stati trasportati 200.000 mc di materiale in circa 50 viaggi (9.000 tonnellate per viaggio).

Nel complesso, tale operazione, si configura come una delle più grandi a livello europeo dal punto di vista dell’economia circolare.

Per quanto riguarda invece i riempimenti legati alle opere di “Fase 2” (riempimento bacino e della cassa di colmata) verrà utilizzato materiale in parte dragato e in parte proveniente dalle opere di demolizione in sito.

In particolare, si prevede di utilizzare circa 182.000 mc di materiale dragato e 63.000 mc derivante da demolizioni e scavi.

Anche in questo caso si è perseguito l’obiettivo di limitare lo sfruttamento delle risorse utilizzando per i riempimenti materiale sottoposto ad operazioni di recupero.