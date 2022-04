Recco, tariffa speciale per il parcheggio ai visitatori di Euroflora: stamattina rilasciati 45 codici sconto - Genova 24

Recco. Recco partecipa per la prima volta alla dodicesima edizione di Euroflora e si preannuncia un successo il contributo fornito dalla città sui servizi di mobilità per i Parchi di Nervi.

Sono infatti 45 i codici per i parcheggi rilasciati dalla Pro Loco di Recco nella giornata di oggi, per permettere ai visitatori della manifestazione genovese di sostare con l’auto nelle aree blu del territorio a una tariffa scontata. Coloro che si recheranno in visita alla rassegna dedicata a fiori e piante, residenti a Recco e turisti, avranno a disposizione la tariffa giornaliera di euro 2.50. Per usufruirne basterà inviare la foto del biglietto di Euroflora via mail a servizi@prolocorecco.it o, preferibilmente, via WhatsApp 334 875 4058 alla Pro Loco di Recco e ricevere il messaggio con il codice della tariffa speciale da digitare nel parcometro. L’iniziativa sarà attiva con le modalità indicate dal 23 aprile all’8 maggio 2022, per tutta la durata della manifestazione.

“E’ una soluzione molto vantaggiosa per tutti i turisti che sceglieranno di arrivare a Recco in auto – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – lasciare il proprio mezzo in uno delle tante aree blu della nostra città e poi raggiungere Euroflora con i bus Amt, con il treno o con i taxi”.