Recco, proroga accensione degli impianti di riscaldamento fino al 1° maggio - Genova 24

Recco. E’ stata firmata dal sindaco Carlo Gandolfo, l’ordinanza comunale che autorizza la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale fino al prossimo 1° maggio compreso.

E’ stato consentito il funzionamento degli impianti per massimo di 8 ore giornaliere, considerando che le temperature climatiche risultano essere inferiori alla media del periodo, con la previsione del loro perdurare anche per i prossimi giorni, e per rendere più confortevole la permanenza nelle proprie abitazioni della popolazione più anziana.

Nonostante la stagione primaverile iniziata, quindi, permangono temperature ancora non allineate con gli standard stagionali. Da qui la necessità di prorogare il periodo di riscaldamento