Recco, al via i lavori in via Polanesi per la regimentazione delle acque meteoriche - Genova 24

Recco. Sul tratto terminale di via Polanesi partiranno martedì 19 aprile i lavori per la regimentazione delle acque meteoriche.

“L’opera è necessaria in quanto è stata riscontrata una situazione di pericolosità in alcuni tratti di canalizzazione, ritenuti insufficienti a smaltire il volume delle acque, in occasione di piogge abbondanti” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

Per permettere le attività di cantiere, in programma fino a venerdì 29 aprile, è stato istituito il divieto di transito veicolare in via Polanesi (altezza della strada che porta ai civici 26C e 75) che sarà attivo tutti i giorni, esclusi i festivi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.