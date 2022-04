Rapinarono due minorenni a Quinto, fermati dalla polizia a Brignole: hanno 17 anni - Genova 24

Genova. Il 17 aprile avevano rapinato due minorenni alla stazione di Quinto, facendosi consegnare, dopo aver mostrato un coltello, uno smartphone, 15 euro, una tracolla e una cintura di marca. La polizia li ha riconosciuti ai giardini di Brignole e li ha fermati non senza qualche difficoltà.

I giovani, entrambi di 17 anni, sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza e al confronto con profili social individuati con l’aiuto delle vittime.

Alla vista dei poliziotti sono fuggiti in direzione via San Vincenzo per essere poi intercettati e fermati dagli agenti del Commissariato San Fruttuoso in viale Sauli.

Condotti in questura, sono stati trovati ancora in possesso di parte del bottino, restituito all’avente diritto.