Rapallo, via ai lavori per la nuova spiaggia libera attrezzata - Genova 24

Rapallo. Hanno preso il via questa mattina in zona Cavallini i lavori di realizzazione della nuova spiaggia libera attrezzata.

“Ogni punto del programma elettorale viene man mano rispettato”- dichiara il sindaco Carlo Bagnasco- L’obiettivo è realizzare la nuova spiaggia libera attrezzata per la stagione estiva. Rapallo rappresenta un caso unico in questo momento in Italia tra i comuni attorno ai 30.000 abitanti nel quale confluiscono tantissimi cantieri, opere, investimenti pubblici e privati, segno di una Città viva e all’avanguardia.

Desidero ringraziare per lo straordinario lavoro l’assessore Filippo Lasino che, grazie agli uffici comunali e alla complessa attività di permessi e finanziamenti regionali è riuscito a portare a termine quest’opera particolarmente attesa”.