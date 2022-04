Rapallo. Il Comune di Rapallo ha bandito una gara mediante asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale denominato “Villa Riva” sito in via Avenaggi. Il prezzo base è di 1.381.161,60 euro.

Come riportato sul sito del Comune, la gara avverrà il 16 maggio alle ore 9.30 presso la sede comunale di Piazza delle Nazioni, 4. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12 maggio 2022 nelle modalità qui descritte.