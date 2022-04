Genova. Intervento dei vigili del fuoco nella notte nel quartiere di Quezzi. Sulle alture di Genova un’auto ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.

Il luogo era piuttosto impervio e non semplice da raggiungere. Non ci sono stati feriti o intossicati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuna altra vettura è stata danneggiata.