Progetto rimessa Amt Staglieno, Murolo e Censi: "Idea di una terrazza aperta per i residenti" - Genova 24

Genova. “Dopo 40 anni di immobilismo della sinistra, la riqualificazione della rimessa AMT di Staglieno è un grande progetto di Bucci che porterà indubbi vantaggi alla mobilità cittadina e alla zona interessata” così il candidato al Consiglio Comunale Giuseppe Murolo di FDI.

“Ed è proprio così – continua Censi, candidato al Municipio Bassa e Media Valbisagno – Abito qui da tutta la vita. La rimessa versa in uno stato di abbandono che inevitabilmente ha avuto ed ha impatti negativi anche sulla zona. Come sempre a Genova, ogni progetto vede nascere comitati che propongono idee alternative dando la possibilità di confronti e migliorie”.

“E così è per il comitato di Via Vecchia, la stradina limitrofa alla rimessa. La giunta Bucci ha già aperto le porte a un dialogo in tal senso a dimostrazione che i risultati migliori si raggiungono dalla sinergie tra Comune, Municipi e Cittadini. “La nostra idea? – concludono i candidati – “la realizzazione una terrazza aperta, con alberi e aiuole, tavoli e panche, un’area attrezzata per i bimbi che diventi un polmone verde di tranquillità”.