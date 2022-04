Prima Categoria: la Sampierdarenese spreca e pareggia con la Campese - Genova 24

CAMPESE 0 – SAMPIERDARENESE 0

Aggiornamenti Savona – Vecchiaudace

95′ Finisce con un punto a testa.

93′ Corner Campese. Respinge Lo Vecchio. Percivale per Chiarabini.

90′ Squadre lunghe. Cenname suggerisce bene con in filtrante ma Lo Vecchio esce bene. Ora momenti di tensione a seguito di un fallo ma tutto rientrato nei ranghi dopo poco.

89′ Punizione di Criscuolo dalla distanza che si stampa sulla traversa. Per l’arbitro non c’è il tocco di Lo Vecchio. Rinvio dal fondo.

87′ Ammonito Morani per un fallo metà campo. Giallo poi anche per Gesi per proteste. Entra Parodi nella Sampierdarenese, fuori Poggioli.

82′ La Sampierdarenese attacca di più. Urge segnare per rimanere agganciati al Savona.

79′ Ardinghi lascia il posto a Cenname.

77′ Musiari tocca Mattiucci lanciato in corsa sull’out di sinistra. Ammonito.

76′ Arrache lascia il posto a Pastorino nella Campese.

70′ Leggerezza in impostazione della Campese. La Samp recupera palla. Costa si in vola verso la porta e poi appoggia per Chiarabini. Balbi in uscita è prodigioso e mura l’attaccante.

69′ Gesi prende il posto di Camoirano nella Sampierdarenese.

68′ Criscuolo arretra e apre largo per Arrache. Tiro potente. Lo Vecchio ci mette i pugni e devia in angolo.

66′ Ammonito Pugliese per proteste.

64′ Occasionissima per la Sampierdarenese. Camoirano riceve e si libera al limite dell’area. Balbi fuori leggeremente dai pali. Conclusione abbondantemente al alta.

62′ La partita prosegue sulla falsariga del primo tempo con il peso della partita che si fa sentire in ogni azione. Le notizie che arrivano da Savona-Vecchiaudace non sono buone.

56′ Chiappori crossa bene. De Moro respinge di testa. Dopo, Criscuolo punta Gallo dentro l’area sull’out di sinistra. Gallo è bravissimo a stopparlo in scivolata.

52′ Grande assist di Mattiucci, che mette davanti alla porta Criscuolo. L’attaccante non aggancia ma l’azione sarebbe stata resa nulla per posizione di fuorigioco. Pittaluga inserisce De Moro al posto di Mastrogiovanni.

50′ Arrache prova a inquadrare laporta da posizione defilata. Tiro debole e a lato. Nessuna preoccupazione per Lo Vecchio.

48′ Proteste seppur non troppo accese dei padroni di casa. Contatti in area ospite. Sia Criscuolo sia Ardinghi subito dopo reclamano il rigore.

47′ Si riparte.

Secondo tempo

45+2′ Finisce un primo tempo avaro di emozioni. Due occasioni per la Sampierdarenese, apparsa però poco pimpante. La Campese prova a manovrare e ha messo un paio di buoni palloni in area ma Lo Vecchio non ha fatto parate.

44′ Campese avvolgente. Cross in mezzo e groviglio di gambe. L’arbitro fischia fallo in attacco.

39′ Pallone buttato in area dalla Campese. Lo Vecchio esce mentre i difensori tergiversano. Per poco non viene favorito l’attacco della Campese.

38′ Scontro a centrocampo, con due giocatori della Campese che rimangono a terra. L’arbitro lascia proseguire e Gallo si inserisce calciando con Balbi in uscita. Palla fuori.

37′ Poggioli si incunea in area e mette in mezzo. Il cross viene deviato e finisce nelle braccia di Balbi.

34′ Veramente poche le azioni da registrare. La Campese prova a partire dal basso ma non riesce a sviluppare bene una volta giunti a centrocampo. La Samp non ha ancora trovato le misure davanti, anche se la più grande occasione è stata sua, con Poggioli.

28′ Nessuna squadra alza il pressing. Gara abbastanza bloccata.

23′ Morani calcia appena dentro l’area, un difensore dei padroni di casa si oppone colpendo di mano. L’arbitro tiene conto della posizione ravvicinata e giudica consona la posizione delle braccia.

22′ Sampierdarenese vicina al goal. Poggioli si presenta davanti al portiere avversario ma calcia troppo centralmente. Occasionissima sciupata.

20′ Davide Marcello out per infortunio, dentro Bassi.

10′ Ritmo abbastanza basso. Squadre prudenti. La tensione è palpabile.

7′ Sampierdarenese abbastanza contratta in questo avvio. Il peso della gara si fa sentire.

4′ Sugli sviluppi di un corner, Arrache riceve nel cuore dell’area e prova a calciare all’altezza del dischetto. Conclusione murata dalla difesa.

1′ Si parte. Sampierdarenese incaricata del calcio di inizio.

Primo tempo

Campese: 1 Balbi, 2 Pirlo, 3 Chiappori, 4 Marchelli Da, 5 Bonanno, 6 Oliveri, 7 Mattiucci, 8 Marchelli Die, 9 Ardinghi, 10 Criscuolo, 11 Arrache. A disposizione: 12 Zunino, 13 Pastorino, 14 Nania, 15 Cenname, 16 Bassi, 17 Pastorino. Allenatore: Meazzi.

Sampierdarenese: 1 Lo Vecchio 2 Gallo, 3 Pittaluga V, 4 Pugliese A, 5 Musiari, 6 Mastrogiovanni, 7 Chiarabini, 8 Morani, 9 Poggioli, 10 Costa, 11 Camoirano. A disposizione: 12 Pittaluga A, 13 De Moro, 14 Percivale, 15 Panarello, 16 Cadenasso, 17 Parodi, 18 Gesi, 19 Caroglio, 20 Zini. Allenatore: Pittaluga.

Le due partite di cartello del girone “B” di Prima Categoria si giocano in altura. A “Voze” il Savona ospita le Vecchiaudace Campomorone. A Campo Ligure, sfida tra prima e terza della classe. Campese e Sampierdarenese incrociano i tacchetti e dall’esito del match odierno dipenderà in buona parte il finale di campionato. In caso di vittoria, anche la squadra di Meazzi ritornerebbe in corsa per il primo posto.