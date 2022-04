Presentazione in diretta streaming del libro “Da Mussolini all’indicibile” di Franco Zanelli - Genova 24

Martedì 19 aprile alle ore 16.00 dalla Feltrinelli di Genova verrà presentato in diretta streaming sulla pagina De Ferrari Editore, il libro “Da Mussolini all’indicibile (l’amaca)”di Franco Zanelli.

Nel libro si narra la storia di due fratelli: Lorenzo e Giustino. Il primo resterà segregato al Fronte, per tutta la durata della Grande Guerra: 1915- 1918. Giustino, fratello minore di Lorenzo, pur di rimanere fedele ai suoi principi, ne morirà. Giustino fa parte di una cospicua parte di giovani Eroi che pur di non uccidere il prossimo mettono a repentaglio se stessi e le proprie vite.

In questo stringato testo c’è tutta l’enorme ipocrisia del potere nei suoi vari aspetti: politici, finanziari e religiosi. Come sappiamo, gli eroi riconosciuti, declamati, sono quelli morti per false cause, dopo aver ucciso il maggiore numero di individui. Premiati e osannati, coperti di medaglie in ciniche cerimonie, pure essi inconsapevoli; i più, del perchè abbiano combattuto e fatto.

La domanda cruda è: perchè combattere, ovvero sterminare moltitudini di masse umane incolpevoli di checchessia, quando alla fine della carneficina è la politica che deve, e fa, le parti dei risultati della guerra.

Dice Giustino: “Le dispute fra Stati vanno risolte coi negoziati, non con le armi. Allora perchè la sciagura della guerra, perchè usarlo dopo, lo strumento negoziale, e non prima? Ci si faccia la domanda. Si rifletta su questo assurdo, immondo comportamento. Si trovi singolarmente la risposta e si sia coerenti con essa, e se stessi”. Questo è ciò che pensa Giustino, il vero eroe di questa storia.

Esiste molto altro, in essa, compresa la delicata storia d’amore, che mette a un duro confronto Lorenzo e Giustino, per amore di Lidia, timida e delicata ragazza.