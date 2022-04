Presentazione del libro "Genova scelte di sangue" di De Bastiani e Cambiaso alla Feltrinelli di Genova - Genova 24

Genova. Mercoledì 27 aprile alle ore 18 presso la Feltrinelli di Genova di Via Ceccardi gli autori Sabrina De Bastiani e Danilo Cambiaso presentano il loro ultimo libro pubblicato per la Fratelli Frilli Editori “Genova scelte di sangue” . Con loro interverranno Lucia Caponetto, Bruno Morchio e Isabella Nicora.

Autunno 2008, alta Valpolcevera. Durante i lavori per il potenziamento di un metanodotto, viene ritrovato il cadavere di un uomo, privo della testa e i cui polpastrelli sono stati abrasi. Si tratta di un delitto legato al traffico di droga e alla malavita organizzata? Oppure c’entrano qualcosa i macabri rituali di cui si trovano tracce nella zona? Chi sono i misteriosi satanisti che si muovono come spettri nei luoghi più impervi e desolati? Sono davvero professionisti affermati e insospettabili, come dice qualcuno? Il tenente Pietro Farnè del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Genova viene incaricato delle indagini e il caso fin da subito appare complicato.

Nell’inchiesta viene coinvolta anche Mistral Garlet, che ha intrapreso da poco la carriera nell’Arma. È proprio lei a notare un dettaglio che potrebbe portare a una svolta decisiva, ma Mistral esita, perché quello stesso dettaglio si collega a una pagina oscura del proprio passato. Un passato che lei vorrebbe dimenticare, ma che ora torna a esigere il suo tributo di sangue. E Pietro sembra accorgersi di qualcosa…

La verità mostra molte facce e gioca a nascondino nei vicoli della Genova multietnica, nei quartieri della periferia postindustriale e nell’entroterra ancora rurale al confine con il Basso Piemonte. È un gioco molto pericoloso, in cui si impara a diffidare di tutti e a fare i conti con i propri lati oscuri, mentre le vittime aumentano ed esigono giustizia. Per Mistral e Pietro giunge il tempo di decidere di chi fidarsi per affrontare un nemico potente e senza volto. È il tempo delle scelte. Di sangue.

Gli autori

Daniele Cambiaso, nato a Lavagna (GE) il 14 giugno 1969, insegnante, è autore di racconti e romanzi, scritti anche a quattro mani. Tra questi ricordiamo, in particolare, i romanzi Ombre sul Rex (Fratelli Frilli Editori, 2008); Off Limits (21 Editore, 2015); L’ombra del destino (Rusconi, 2010) scritto con Ettore Maggi; La logica del burattinaio (Edizioni della Goccia, 2016); Nora, una donna (Edizioni Eclissi, 2017), il romanzo per ragazzi Lara e il diario nascosto (Fratelli Frilli Editori, 2018); Apparizioni pericolose (Golem, 2021) scritti con Rino Casazza. Ha curato con Angelo Marenzana l’antologia Enigmi in camicia nera (La Torre dei Venti, 2021).

Sabrina De Bastiani, nata a Genova il 29 febbraio 1972, laureata in Lingue e letterature straniere, redattrice di Thrillernord, per cui cura recensioni e interviste, è autrice di racconti pubblicati sulle riviste “Confidenze” e “B-Magazine” (Bookabit) e su antologie, tra cui Genovesi per sempre (Edizioni della Sera, 2019), Sei un mito 4.0 (Erga Edizioni, 2019). Insieme hanno pubblicato racconti sulle antologie Racconti liguri (Historica Edizioni, 2018), 44 gatti in noir (Fratelli Frilli Editori, 2018), Tutti i sapori del noir (Fratelli Frilli Editori, 2019), Natale a Genova. Racconti al profumo di pandolce (Neos Edizioni, 2019), I racconti del fuoco. Gli elementi. (Neos Edizioni, 2020), Natale a Genova. Tra musei e emozioni (Neos Edizioni, 2020), La Liguria sorride. Venti racconti brevi. (Lo Studiolo, 2020), I racconti dell’acqua. Gli elementi (Neos Edizioni, 2021), Odio e amore in noir (Fratelli Frilli Editori, 2021), Natale a

Genova, Luci sul mare (Neos Edizioni, 2021) e sono stati finalisti nell’edizione 2019 del contest Ore contate. Hanno curato le antologie Genovesi per sempre (Edizioni della Sera, 2019), Natale a Genova. Racconti al profumo di pandolce (Neos Edizioni, 2019), Natale a Genova. Tra musei e emozioni (Neos Edizioni, 2020), Natale a Genova. Luci sul mare (Neos Edizioni, 2021). Il romanzo A distanza ravvicinata (Fratelli Frilli Editori, 2020) ha aperto il ciclo della serie con protagonisti Mistral e Pietro.