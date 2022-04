Presentazione del libro di Stefano Padovano "La sicurezza urbana", Cristina Lodi dialoga con l'autore - Genova 24

Genova. Giovedì 28 aprile 2022, alle ore 17:30, nella Sala Consiglio del Municipio Bassa Val Bisagno (Piazza Manzoni 1 Genova) è in programma la presentazione del libro “La sicurezza urbana: da concetto equivoco a inganno” di Stefano Padovano. L’evento è organizzato dall’associazione “Change x Chance”.

Il passaggio da concetto equivoco a fonte di inganno la dice lunga sulle ambiguità che ruotano intorno alla questione della sicurezza urbana. Lungi dal rispondere a quesiti inspiegabili, magari tentando strade impervie nella pratica di una competenza istituzionale non sempre contrassegnata da contorni definiti, questo libro mostra la scarsa conoscenza e talvolta l’inattività da parte della politica rispetto al governo della cosa pubblica e alle grandi trasformazioni planetarie, che spesso si ripercuotono sulle realtà locali con conseguenze negative.

Dopo i saluti iniziali di Antonella Menchise, coordinatrice di “Change x Chance”, dialogheranno con l’autore la consigliera comunale del PD Cristina Lodi e il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante.

Sul libro “La sicurezza urbana: da concetto equivoco a inganno” si esprime la consigliera comunale del PD Cristina Lodi: «Un libro importante che fa riflettere e apre il dibattito su uno dei temi più importanti nella visione di una città che deve risultare vivibile e accogliente: la sicurezza urbana è centrale per la costruzione di una città in cui il senso di comunità, di vivibilità e di decoro si trovano alleati, avendo come obiettivo il benessere di tutti i cittadini e di tutte le cittadine. È importante approfondire processi e strategie per realizzare questo intento attraverso scelte politiche precise».

Stefano Padovano, criminologo di profilo socio-giuridico e docente di Criminologia e Sociologia del disagio e della devianza all’Università degli Studi di Genova e all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è tra i fondatori di POliSCrim, per cui supervisiona i progetti di ricerca e intervento su criminalità e devianza, sia a supporto di autori e vittime di reati, sia nell’ambito delle comunità sociali e della riqualificazione urbana.

L’evento si terrà nel totale rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti. È consigliata la registrazione, da effettuare online al link https://sicurezzaurbana.eventbrite.com