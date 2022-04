Presentato il 'baby kit per i nati nel 2022': tra le novità anche la Carta di identità culturale - Genova 24

Genova. È stato presentato questa mattina il Baby Kit dedicato ai neonati nati o adottati nel 2022 e residenti a Genova.

Cos’è il Baby Kit

Il Baby Kit, avviato nel 2019, è un pensiero di accoglienza da parte della comunità cittadina per i nuovi nati residenti in città. Promosso dall’Agenzia per la Famiglia della Direzione Politiche Sociali, con l’Assessorato alla famiglia e relativi diritti e l’Ufficio Relazioni con le aziende e fundraising del Comune di Genova, è realizzato con il contributo di diversi sponsor: ACI, Chicco Artsana, Coop Liguria, Helan, Ipersoap/PiùMe e Mustela.

Tutte le novità del Baby Kit 2022

Il Baby Kit 2022, oltre al logo appositamente disegnato da un’operatrice volontaria di servizio civile, in servizio presso l’Agenzia per la Famiglia, presenta diverse innovazioni volte anche ad una maggiore conoscenza di questa opportunità e, quindi, ad una più efficace distribuzione dei Baby Kit.

Il Baby Kit di quest’anno contiene – oltre ai vari prodotti utili per i primi mesi di vita, al segnalibro “Trasportaci Sicuri” e al pieghevole esplicativo del pacchetto di servizi previsti dalla tessera Gold per l’assistenza pediatrica di Automobile Club di Genova – anche dépliant informativi su alcuni importanti servizi del Comune di Genova come:

· hAPPy Family Genova, una App per famiglie con un accesso facilitato ad informazioni riguardo servizi ed opportunità presenti sul territorio, spunti e indicazioni per attività da svolgere con i bambini e la mappa geolocalizzata dei Baby Pit Stop a Genova, luoghi attrezzati dove è possibile prendersi cura dei bimbi più piccoli;

· InformaFamiglia di Agenzia per la Famiglia del Comune, fornisce informazioni, orientamento, su scuola, servizi, risorse e opportunità che il territorio offre alle famiglie, nonché sulle diverse agevolazioni economiche comunali, regionali e nazionali;

· Biblioteca Edmondo De Amicis (DEA): prima grande biblioteca per ragazzi in Italia nata nel 1971, è ora situata nel primo modulo dei Magazzini del Cotone nell’Area del Porto Antico ed è un luogo accogliente pensato per la lettura ma anche per le attività per bambini, ragazzi, scuole e per insegnanti, genitori e educatori.

Tra le novità legate al Baby Kit 2022 si segnalano:

· la consegna (al momento della dichiarazione di nascita in ospedale o presso gli uffici dell’anagrafe) di un dépliant informativo sul Baby Kit in sei lingue;

· una procedura snella e online per prenotare direttamente il ritiro dei Baby Kit presso le varie sedi municipali;

· la fornitura della locandina informativa (affissa anche a Palazzo Tursi e al Matitone – sede della Direzioni Politiche Sociali e Politiche Educative) a tutte le sedi municipali, ai centri nascita, agli sportelli anagrafici centrali e municipali, ai servizi sociali territoriali, alle biblioteche municipali, ai servizi 0/6 comunali (nidi e scuole dell’infanzia);

· l’invio dell’informazione ai coordinatori dei servizi socioeducativi per minori e famiglie.

Carta di Identità Culturale

Un’ulteriore novità del Baby Kit 2022 è la presentazione della prima carta di Identità Culturale. Dedicata ai nuovi nati residenti a Genova, si tratta di uno strumento predisposto dall’Agenzia per la Famiglia, in collaborazione con gli uffici della Direzione Cultura, per aiutare a conoscere le occasioni culturali e i luoghi da visitare che Genova offre anche ai suoi cittadini più piccoli, insieme alle agevolazioni previste per facilitarne la fruizione da parte dei bimbi e delle famiglie e per tenere traccia delle prime esperienze alla scoperta di Genova.

Il contributo dell’Ospedale Gaslini

Quest’anno, grazie alla partecipazione dell’Istituto IRCCS “Giannina Gaslini”, il Baby Kit 2022 conterrà anche il dépliant della Banca del Latte Umano Donato.

La collaborazione con UNICEF LIGURIA

Parte quest’anno la collaborazione tra Agenzia per la Famiglia e UNICEF Liguria: la sede dell’Agenzia per la Famiglia di via Garibaldi diventerà un nuovo punto UNICEF e sarà utilizzata per la formazione degli insegnanti dei Diritti dei Bambini.

Baby Kit 2022: informazioni, prenotazione e ritiro

La persona interessata al Baby Kit 2022, dopo la nascita del/la bambino/a o adozione di neonato (nel corso del 2022) deve:

fissare un appuntamento per il ritiro presso il Municipio di residenza seguendo l’apposita procedura online (analoga a quella per la prenotazione dei servizi anagrafici);

scaricare il modulo per il ritiro, compilarlo e, al momento del ritiro, firmarlo.

Il modulo è scaricabile andando su questo link

Tutte le informazioni sul Baby Kit 2022 sono disponibili a questo indirizzo

Per saperne di più è possibile contattare l’Agenzia per la Famiglia all’indirizzo e-mail babykit2022@comune.genova.it o al numero di telefono 366/4388103.

Baby Kit 2021 e 2022, i numeri

Nel 2021 il Comune di Genova ha distribuito circa 2mila Baby Kit: un risultato ritenuto più che soddisfacente alla luce delle difficoltà legate alla pandemia e delle relative misure restrittive per l’accesso agli uffici pubblici. Quest’anno, con il nuovo sistema e la nuova azione informativa con il relativo materiale predisposto in diverse lingue, l’Agenzia per la Famiglia conta di raggiungere circa 3mila nuovi nati.

«Per il quarto anno consecutivo il Comune di Genova dà il benvenuto ai nuovi nati – dichiara l‘assessore Lorenza Rosso – con un primo pacchetto di servizi e informazioni, a disposizione dei neonati e delle loro famiglie, che si pone in continuità con tutte le altre iniziative del Comune a sostegno di genitori e bambini. Il Baby Kit non rappresenta solo la gioia di accogliere un nuovo nato in città ma vuole comunicare alla famiglia che il comune c’è con tutti i servizi che mette a disposizione e con le informazioni necessarie per raggiungerli. Invito tutte le famiglie genovesi a prenotare il Baby Kit 2022, ancora più ricco che in passato grazie allo splendido lavoro dell’Agenzia per la Famiglia e alla generosa adesione di numerose aziende sponsor».

«Siamo particolarmente orgogliose di questo ricco kit di benvenuto, frutto della collaborazione tra moltissime realtà della nostra città – commenta Cristina Fenoglio dell’Agenzia per la Famiglia – che, quest’anno, si arricchisce anche delle informazioni in relazione alle diverse opportunità a favore delle famiglie con bambini. Inoltre, grazie al lavoro condiviso con i Municipi, le famiglie potranno ritirare il loro dono più vicino alla loro residenza. Il lavoro di confezionamento e di distribuzione del kit, svolto dal personale dell’Agenzia per la Famiglia, rappresenta un impegno rilevante, ma viene svolto volentieri per l’importante servizio che offre ai genitori e ai neonati residenti a Genova».