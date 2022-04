Porti, Rixi (Lega): "La buona pratica della federazione dei piloti è da esportare" - Genova 24

Roma. “Manovrare nei porti italiani è molto più complesso che nel resto d’Europa”. Lo dice il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture, a margine della 75esima Assemblea nazionale di Fedepiloti.

“I piloti rappresentano un elemento vitale e dinamico del sistema portuale italiano. Un sistema in continua evoluzione con gli scali e in grado di adeguarsi alle strutture che ci sono. Nonostante questo i nostri operatori riescono a garantire una sicurezza mediamente superiore a quella di porti con infrastrutture più moderne ed efficaci” aggiunge Rixi.

“Il valore aggiunto di una federazione – come cinghia di trasmissione tra pubblica amministrazione, Capitaneria di Porto e armatore – consente di evitare i rischi connaturati alla gestione economica del traffico marittimo. La buona pratica della federazione dovrebbe essere esportata come modello in altri Paesi”.